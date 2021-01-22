حفيد محمود ياسين يبدأ أول أدواره الفنية.. ووالدته لـ«هن»: مش عايزاه يمثل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الحمد لله، مسلسل «الكاتب والجلاد« «اسم مؤقت»، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج مينا سويحة».. بتلك الكلمات أعلن عمر رياض نجل الفنانة رانيا محمود ياسين والممثل محمد رياض، عن دخول المجال الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرفقا صورة له خلال توقيع عقد أول عمل درامي له في تاريخه الفني.

رانيا محمود ياسين: خوفي على دخول ابني المجال الفني أكبر من فرحتي بيه

«أنا مكنتش داعمة لقرار دخول ابني الفن، لإني مش عايزاه يعاني، وخوفي عليه أكبر من فرحتي بيه».. بتلك الكلمات علقت والدة عمر رياض على انضمام نجلها الوسط الفني، موضحة في أول تصريح لـ«هن»، أنها تخاف عليه من المعاناة في ذلك المجال «غير مضمون»، الذي يتأثر بكافة الظروف المحيطة: «ممكن الشغل كله يقف أو يتأثر علشان كورونا أو ثورات.. أي حاجة بتحصل في البلد بتأثر على صناعة الفن على طول، وممكن تشتغل سنة وتكسر الدنيا وبعدها تقعد فترة من غير شغل».

أمومة رانيا محمود ياسين دفعتها لتمنى عمل ابنها في وظيفة ثابثة براتب شهري، بدلًا من دخول المجال الفني: «هو في نهاية راجل وعليه مسؤليات فتح بيت، ومش كل البنات تقدر تستوعب ده، لكني بدعيله وبتمناله التوفيق والنجاح، وإن يكون حظه أحسن من حظي»، مشيدة بموهبته في مجال التمثيل، فضلًا عن عشقه للكتابة والتأليف مثل خاله الروائي والسيناريست عمرو محمود ياسين.

ابنة محمود ياسين: والدي لم يعلم بموهبة حفيده

كواليس دخول حفيد محمود ياسين مجال التمثيل، ترويها والدتها موضحة: «راح عمل أوديشن في المسلسل عادي زي كل الناس، ونجح وأتقبل من غير تدخل مني».

وعن رأي الجد الراحل محمود ياسين في موهبة حفيدة عمر رياض، تؤكد «رانيا»، أن ميوله الفنية ظهرت خلال العاميين الماضيين، بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية لـ«فتى الشاشة الأول»، ورحيله عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

يستعد عمر رياض للمسلسل، بالتزامن مع دراسته في كلية الإعلام، واستعداده لتقديم في الدفعة المقبلة بمسرح المخرج خالد جلال: «كنت فاكرة إنه هيأخد ورش تمثيل وبعدين يدخل المهنة، بس هو فاجئني أنه عايز يتشغل وينزل».