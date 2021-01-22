لايف ستايل

هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها.. ومتابعون: «من صغرك وأنتي قمر»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بفيديو لها من طفولتها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مقطع الفيديو من فيلم «المشخصاتي»، إذ كانت بعمر الـ9 سنوات، وعلّقت قائلة: مين فاكر ده فيلم ايه؟.

وانهالت تعليقات عدد كبير من المتابعين على الصورة، كالتالي:« من صغرك وانتي قمر، أجمل طفلة شوفتها، فيلم المشخصاتي».

وتعكف الفنانة هنا الزاهد، حاليًا، على تصوير مشاهدها في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي تقوم ببطولته، إذ تقوم فكرته على تقديم قصص مختلفة، كل قصة تعرض على 5 حلقات متصلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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