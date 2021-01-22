بعد تعرضها للتحرش.. بطلة مصر لكمال الأجسام لمتابع: ورينا أوضتك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت دينا عبد المقصود، بطلة مصر في كمال الأجسام متابعيها عبر خاصية القصص المصورة، على حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، رسالة من أحد متابعيها، عبر فيها عن حبه لها، قائلا: «بالرغم أنك أكبر مني، لكن الحب مش بسن البنت، أنا معلق صورتك في أوضتي، أنتي قدوة ليا»، لتفاجئة دينا عبد المقصود، بالرد: «ورينا أوضتك».

تعرض دينا عبد المقصود للتحرش

كانت دينا عبد المقصود أول مصرية محترفة بأوكرانيا في رياضة كمال الأجسام، قد كشفت منذ يومين، تعرضها للتحرش، من قبل أحد الشباب، عبر الرسائل الخاصة على «إنستجرام»، معلنة مقاضاته.

ونشرت «عبد المقصود»، عبر خاصية «استوري»، الرسائل التي تلقتها من المتحرش، التي تضمنت وصفه لجسدها، ومناطق جسمها بألفاظ بذيئة، وتحفظ «هُن» على نشر تلك المقاطع المصورة، لما تحتويه من ألفاظ خارجة.

وأكدت البطلة المحترفة لـ«هن»، أن المتحرش اعتذر لها فيما بعد، قائلة: «هو اعتذرلي وقالي أنا آسف ومقصدش.. لكن أنا عملتله بلوك»، مشيرة إلى أنها تنتظر قدومها إلى مصر لاتخاذ الإجراء القانوني بشكل فعلي.

من هي دينا عبد المقصود؟

- أول مصرية محترفة في رياضة كمال الأجسام.

- تقيم في دولة أوكرانيا بمفردها.

- أكدت في لقاء سابق، ببرنامج «الجمعة في مصر» على قناة «mbc مصر»، أن الرياضة العنيفة لا يمكنها أن تؤثر على أنوثة البنت.

- أشارت من قبل إلى أن الرياضات العنيفة، تزيد من ثقة المرأة من نفسها.

- أشارت إلى أنها تعلقت بالرياضة منذ الصغر بسبب ممارسة والدتها لها.

- أوضحت أن تكوين عضلات الأنثى يختلف عن تكوين عضلات الرجل، مشددة على أن الأنثى لا تظهر عضلاتها بالشكل الكامل، إلا في الفترة التي تسبق البطولات فقط، بينما الرجال تظل عضلاتهم ظاهرة دائما ولفترات طويلة، لأن صفاتهم العضلية أقوى، وتمركز العضل لديهم أثقل.

- تشارك متابعيها دومًا بصورها في التمرينات، فضلًا عن بعض الصور والجريئة.

- لديها أكثر من 22 ألف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع «الإنستجرام».