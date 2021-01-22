الامارات | «كورونا» يضرب جيمس بوند للمرة الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب جيمس بوند للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الثالثة تم تأجل عرض فيلم (نو تايم تو داي) «لا وقت للموت» من سلسلة أفلام جيمس بوند إلى أكتوبر المقبل، بدلا من أبريل المقبل، في انتكاسة أخرى لصناعة السينما التي تحاول النهوض من كبوة جائحة كورونا.

وقال منتجو الفيلم وموزعوه في إعلان على موقع جيمس بوند الإلكتروني وعلى تويتر إن الموعد الجديد المقرر لطرح الفيلم هو الثامن من أكتوبر المقبل.

وتكلف إنتاج الفيلم ما يقدر بنحو 200 مليون دولار وهو من بطولة دانيال كريج.وكانت دور العرض السينمائي تأمل أن يكون فيلم «لا وقت للموت» انطلاقة لعودة الحركة إليها بعد الجائحة التي أجهزت على قطاع السينما في 2020 واقتطعت 80 % من إيرادات مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

ومع استمرار انتشار الفيروس في مناطق كثيرة منها لوس انجلوس، تعزف شركات الإنتاج في هوليوود عن طرح أكبر أفلامها في دور العرض إذ أن كثيرا من الدور مغلقة، وتلك المفتوحة تفرض قيودا صارمة على أعداد الحضور حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي.

وسلسلة أفلام جيمس بوند من أكثر سلاسل الأفلام تحقيقا للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم (سبكتر) «الشبح» 880 مليون دولار وهو من إنتاج عام 2015، وتجاوزت إيرادات (سكايفول) «سقوط السماء» مليار دولار وهو من إنتاج 2012.



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