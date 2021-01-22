طريقة عمل شوربة العدس الدايت.. «الوجبة الرسمية في فصل الشتاء»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعيش مصر موجة من انخفاض درجات الحرارة المفاجئة، وسط البحث عن أكلات سهلة تساعد على التدفئة، من بينهم شوربة العدس، التي تعتبرها الأسرة المصرية الوجبة الرسمية لموسم الشتاء.

وقدمت الشيف سالي فؤاد، وصفة سهلة لشوربة العدس بسعرات حرارية قليلة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مقادير شوربة عدس دايت

عدس

بصل مفروم.

ثوم مهروس.

زيت زيتون.

كوسة مقطّعة مكعّبات.

كمون مطحون.

طريقة التحضير شوربة عدس دايت

- في الخطوة الأولى يتم وضع الزيت في حلة عميقة على نار متوسطة، ثم إضافة البصل والثوم مع التقليب.

- إضافة الماء والمعرفة إلى الخليط السابق.

- إضافة الطماطم المهروسة والعدس مع الاستمرار في التقليب.

- إضافة الكوسة الخليط ثم يتم وضع الكمّون والفلفل الأحمر وتغطية الخليط على نار هادئة حتى النضوج.

- يتم التقديم مع عصر ليمون.