صور جديدة من حفل عيد ميلاد ياسمين صبري.. وظهور نادر لشقيقها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة، نشرتها الفنانة ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر خاصية «استوري»، على حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

وتضمن جلسة التصوير، مشاهد جديدة من حفل عيد الميلاد، والذي ظهرت خلاله بفستان «أوف شولدر»، أحمر اللون، غير منقوش وبأكمام طويلة، من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «dolce and gabbana»، والذي يصل سعره إلى 2845 دولار أمريكي، والذي يتجاوز الـ44 ألف جنيه مصري، وفقا للموقع الرسمي لدار الأزياء الأجنبية.

ونسقت ياسمين صبري إطلالتها مع مكياج هاديء وشعر منسدل طويل، مع قلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء.

ظهور أحمد أبو هشيمة وشقيق ياسمين صبري

وظهر أحمد أبو هشيمة ببدلة مودرن تجمع بين الأزرق والأسود، والأبيض، بدون رابطة عنق.

وشهدت الصور أيضًا، ظهور نادر لشقيق ياسمين صبري معها في المنزل، خلال الاحتفال.

احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

ومنذ ساعات، نشرت ياسمين صبري عدة مقاطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها، تتضمنها ظهور عدد ضخم من بلالين الهلييوم، والتي تحمل صور رومانسية تجمع الفنانة بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى لافتة ملونة مدون عليها باللغة الإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا ياسمين».

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري احتفلت لارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الربع الأول من 2020.