زوج درة يوجه رسالة رومانسية: أريد قضاء بقية حياتي مع شخص ما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه هاني سعد رسالة رومانسية لزوجته درة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشر صورة تجمعه بزوجته درة وعلق عليها: «عندما تدرك أنك تريد قضاء بقية حياتك مع شخص ما، فأنت تريد أن تبدأ بقية حياتك في أسرع وقت ممكن».

رسائل رومانسية بين درة وزوجها

ودائمًا تتبادل درة وزوجها الرسائل الرومانسية، حيث ظهرت درة وهاني سعد خلال إحتضان زوجها، مرتدية فستان فاتح اللون تميز بأنه متوسط الطول ولامع، بدون نقوش، مع مكياج بسيط وشعر مرفوع، فيما أطل زوجها بسترة طويلة فاتحة اللون وبلوفر وبنطلون قاتمين اللون.

وعلقت الفنانة التونسية، على أحدث ظهور مع زوجها رجل الأعمال المصري، قائلة باللغة الإنجليزية: «فخورة بك»، ليرد الأخير عليها: «أحبك كثيرا.. درة».

درة وزوجها يشاركان الصور عبر انستجرام

درة وزوجها كانا إعتادا الظهور معا في العديد من المناسبات المختلفة منذ زواجهما، ومن ثم يشاركان متابعيهما عددا من الصور التي تجمع بينهما، عبر حسابيهما الرسميين على «إنستجرام».

وكان نشر رجل الأعمال هاني سعد، عبر خاصية القصص المصورة خلال حسابه الرسمي بـ«إنستجرام»، مجموعة من الصور التي جمعته برفقة زوجته الفنانة التونسية، بإطلالتين «كاجوال».