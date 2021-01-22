الامارات | 80 متسابقاً في «تحديات الزاجل» للصقارة

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 متسابقاً في «تحديات الزاجل» للصقارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، صباح اليوم، بمنطقة بدع العشوش، بطولة «تحديات الزاجل»، وهي النسخة الثانية من بطولات الصيد بالصقور، التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، بالشراكة مع عدد من الجهات، وتستمر حتى 15 فبراير المقبل، وسيتم بث منافسات البطولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التابعة لنادي تراث الإمارات، في حلقات عدة.

ويشارك في البطولة 80 متسابقاً تم توزيعهم بالقرعة على أربع مجموعات، حيث تجرى منافسات كل مجموعة يوم الجمعة من كل أسبوع، ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيمة للفائزين مقدمة من الجهات الداعمة.

وقال الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مسلم العامري، إن رياضة الصيد بالصقور تعد إرثاً تراثياً وهواية محببة تتناقلها الأجيال، وأضاف العامري: «جاءت بطولة (تحدي تلقيف) للصقارة، التي نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث، العام الماضي، لتترجم هذا الاهتمام، حيث شهدت البطولة منافسة قوية بين المتسابقين، في حين أن النسخة الثانية من البطولة يتوقع لها أن تشهد منافسة أكبر في تحديات تحسمها سرعة اقتناص الصقور لأهداف حية، هي الحمام الزاجل المعروف بمهارته في الهرب وسرعته الشديدة».

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