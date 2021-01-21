سعر صادم لفستان ياسمين صبري في حفل عيد ميلادها (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فستان أحمر اللون، تجملت به الفنانة ياسمين صبري، خلال احتفالها بعيد ميلادها في المنزل منذ قليل، بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لتشارك جمهورها مقاطع فيديو من مراسم الاحتفال، عبر خاصية «استوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في عيد ميلادها

وظهرت ياسمين صبري، بفستان «أوف شولدر»، والذي تميز بأنه غير منقوش وبأكمام طويلة، من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «dolce and gabbana».

ويصل سعر فستان عيد ميلاد ياسمين صبري إلى 2845 دولار أمريكي، والذي يتجاوز الـ44 ألف جنيه مصري.

وظهرت ياسمين صبري بأزياء سواريه مع مكياج هاديء وشعر منسدل، مع تنسيق تلك الإطلالة مع قلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء.

وشاركت ياسمين صبري عدة مقاطع فيديو من الاحتفال الرومانسي، الذي تضمن عدد كبير من بلالين الهلييوم متعددة الألوان، والتي تحمل صور رومانسية تجمع ياسمين صبري بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى لافتة ملونة مدون عليها باللغة الإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا ياسمين».

ومنذ مشاركة المواد المصورة على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الاحتفال، بمئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «نفسي في حد يعملي عيد ميلاد ويجبلي عربيات ويشجعني في شغلي زي أبو هشيمة»، و«جماعة حلوتي معاكم»، و«لايقين على بعض».

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري احتفلت لارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الربع الأول من 2020.