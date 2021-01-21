مايا خليفة تتعرض لانتقادات بسبب استعراضها «استرتش ماركس» بجسدها (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل، صاحبت نشر نجمة الأفلام الإباحية المعتزلة ذات الأصول اللبنانية مايا خليفة لجلسة تصوير لها، خلال استعراض الخطوط البيضاء والترهلات «سيلوليت» و«أسترتش ماركس» في جسدها، التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي يعد أحدث ظهور لها على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل جلسة تصوير مايا خليفة

ونشرت مايا خليفة، جلسة تصوير لها بملابس بحر زرقاء اللون، تبرز ترهلات جسدها، معلقة باللغة الإنجليزية: «معجبيني يحبونني كما يحبون السيوليت».

ومنذ نشرها لتلك الصور، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معها، حيث حصد منشورها الأخير على ما يزيد على ربع مليون تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات التي تنوعت بين دعمها وتنمر عليها، من أبرز التعليقات: «كنت تخدعينا بالاعتماد على فوتوشوب في جلسات تصويرك السابقة»، و«أنتي شجاعة لإظهار ذلك العيب بكِ.. تستحقين كل الدعم»، و«اعتقد إنك تفعلي ذلك من أجل الحصول على دعم لجذب الأضواء أليكي مرة أخرى»، و«كل الدعم والمحبة لشجاعتك يا مايا»، و«كيف يمكن لفتاة استعراض جسدها بهذه الطريقة الفجة؟!».

سبب اعتزال مايا خليفة العمل في الأفلام الجنسية

الجدير بالذكر أن مايا خليفة سبق وأن أعلنت اعتزالها عن المشاركة في تمثيل أو إنتاج أفلام إباحية جديدة، وذلك عقب تلقيها تهديدات بالقتل من تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت «مايا»، في تصريحات خاصة لإذاعة «بي بي سي» البريطانية، أن تهديد التنظيم الإرهابي لها جاء نتيجة ظهورها بالحجاب، خلال تصوير أحد المشاهد في فيلم جنسي، لافتة إلى أن ظهورها بذلك الشكل جاء بناءًا على رغبة منتج الفيلم حينها، وأنه لم يكن اقتراحها ولم ترغب في الظهور بتلك الهيئة.

ومنذ إعلان اعتزالها، تشارك مايا خليفة الجمهور بجلسات تصوير لها ومقاطع فيديو من حياتها اليومية عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».