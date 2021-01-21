فستان أحمر وبلالين هيلوم.. احتفال رومانسي بعيد ميلاد ياسمين صبري

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر خاصية «أستوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت الفنانة ياسمين صبري، منذ قليل، مقاطع فيديو من مراسم الاحتفال بعيد ميلادها في المنزل.

وظهرت ياسمين صبري بأزياء سواريه باللون الأحمر، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية، مع تزيين رقبتها بقلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء اللون تتماشي مع إطلالاتها.

وتضمن مقطع الفيديو، ظهور مئات البلالين الهلييوم متعددة الألوان، والتي تحمل صور رومانسية تجمع ياسمين صبري بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى لافتة ملونة مدون عليها باللغة الإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا ياسمين».

وسرعان ما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي حصد الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أحلى احتفال رومانسي شفته في حياتي»، «ياسمين وشها منور من الحب.. الحب فعلا بيحلي»، «تستاهلي كل فرحة وحب يا حبيبتي».

واعتادت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها، صور ومقاطع فيديو من أنشطة حياتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، آخرها جلسة تصوير لها أثناء ممارستها لتمرينات اليوجا، والتي ظهرت خلالها بملابس رياضية، بدون أكمام، مع مكياج بسيط ومجوهرات تزين يديها، قائلة: «ابقَ دائما على الأرض».

وحصدت الصورة على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها ، «لا تسوي نفسك جورجينا»، و«أهم شئ بالرياضة لبس المجوهرات حتى لو مش لاقيه على اللبس».