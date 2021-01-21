الامارات | بحيرة وردية في رأس الخيمة.. ماقصتها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة وردية في رأس الخيمة.. ماقصتها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت البحيرة الوردية في جزيرة سرايا في منطقة الرمس، شمال إمارة رأس الخيمة، مكانا مفضلاً لمحبي الطبيعة، نظراً لتغير لون مياهها إلى اللون الوردي، نظرا لتكاثر وازدهار الطحالب التي تعيش في مياهها المالحة التي تعادل أربعة أضعاف ملوحة مياه البحر.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، صور جوية وميدانية للبحيرة التي أطلقوا عليها اسم البحيرة الوردية، نظراً لتغير لونها، الأمر الذي جعلها مكاناً سياحيا يرتاده بعض الشباب والأسر لالتقاط الصور بجانبها.

وقال مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور، سيف الغيص، لـ «الإمارات اليوم»، إن السبب الرئيس لتغير لون مياه البحيرة إلى اللون الوردي هو ازدهار الطحالب التي تعيش في المياه المالحة بشكل كبير، إذ تصل درجة الملوحة في البحيرة أربعة أضعاف ملوحة مياه البحر الأمر الذي أدى إلى تغير لونها بفعل الطحالب التي تكاثرت عليها.

وأضاف، أن مياه البحيرة جاء بسبب المد والجزر الذي يحدث لها نتيجة المياه التي تأتي من باطن الأرض، وتابع أن البحيرة بدأت بالعودة إلى لونها الطبيعي بعد انخفاض منسوب المياه إلى أقل درجة.

وأشار إلى أن ارتفاع الملوحة في البحيرة كان بسبب عدم تحرك المياه وعدم تدويره وثباته في نفس المكان، الأمر الذي يؤدي ارتفاع الملوحة عند تخبر المياه بغفل الحرارة وأشعة الشمس، لافتا إلى أنه يوجد عدد من بحيرات المالحة مثل الصبخات على سواحل الدولة التي تفتقر لأي كائنات مائية سوى الطحالب التي تتحمل درجة الملوحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news