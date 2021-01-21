الإجازة في كورونا.. روشتة للتعامل النفسي مع طفلك بعد منع الخروجات

القاهرة - سمر حسين - ماما

عاد الطُلاب مُجددًا للمنازل، بسبب تأجيل الإمتحانات، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، كإجراء احترازي لمواجهة العدوى.

فضلًا عن إجازة منتصف العام، التي باتت في المنزل، حيث يتجنب الكثير الخروج من النازل، لتفادي خطر الإصابة.

هل يُصاب الطفل بالاكتئاب بسبب كورونا؟

وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الطفل أيضًا قد يتأثر بالمناعة النفسية العصبية، مؤكدًا أن البعض قد يًصاب بالتوتر والاكتئاب بسبب انتشار الفيروس، الأمر الذي يتطلب من الأمهات التعامل معه من خلال تخفيف التوتر، وحدة ضغط الوقت خلال الإجازة.

روشتة للتعامل النفسي مع طفلك خلال فترة الإجازة دون خروج

وعن التعامل مع الطفل خلال فترة الإجازة بالمنزل، أشار الاستشاري النفسي إلى أن الأمر مسؤولية الآباء، وخاصة الأمهات إذا كن يقضين وقت أطول مع الطفل، وفقًا لحديثه لـ «هُن».

ورصد «فرويز» روشتة للتعامل النفسي مع طفلك خلال فترة الأجازة في زمن الكورونا.

القراءة

نصح الطبيب الأمهات بمساعدة أطفالهن على قراءة الكتب المفضلة لديهم، من شتى العلوم، أو حتى الكُتب الترفيهية، لاستغلال الوقت، وتوسيع مداركهم.

القنوات التعليمية

توجد بعض القنوات المخصصة للبرامج التعليمية، يمكن أن يستفيد منها الطلبة في فترة الإجازة.

الكورسات واكتساب اللغات

يمكن للطفل الاستفادة من الإجازة من خلال الدورات التعليمية «الكورسات» الأون لاين، كاكتساب لغات أجنبية جديدة، أو بعض الدورات التنموية.

ألعاب الذكاء

يمكن للأطفال الاستعانة بألعاب الذكاء التي تساعد على تنمية مهارات الطالب العقلية.

اكتساب المهارات الجديدة وتنمية المواهب

يمكن للأمهات مساعدة أطفالهن في تلك الفترة على اكتساب مهارات جديدة، أو تنمية مواهبهم مثل الرسم، الموسيقى، التجويد، الترتيل، وغيرها من المهارات.

مشاهدة الأفلام

احضري لأطفالك الأفلام المُحببة لديهم، وقومي بإعداد السناكس والمشروبات الازمة، كي يفضلون الجلوس في المنزل.

المشاركة في أعمال المنزل

قومي بإعداد طفلك لمساعدتك في أعمال المنزل، كتجهيز الأطعمة، وترتيب المنزل كي يفضل المشاركة فيما بعد.

الألعاب الإلكترونية

حملي لطفلك الألعاب الإليكترونية التي يفضلها، كي يقوم باستغلال جزء من الوقت في اللعب أمام عينك.

التواصل عن بُعد

ساعدي طفلك في التواصل مع أصدقائه وعائلته عن بعد باستخدام برامج الإنترنت المختلفة.