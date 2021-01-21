الامارات | الهند: حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلع حريق اليوم، في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم "سيروم اينستيتيوف أوف إنديا"، كما أظهرت صور بثها التلفزيون المحلي، لكن وسائل الإعلام أوضحت أن إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لم يتأثر.

وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني (غرب) حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد-19.

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