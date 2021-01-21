تنسيق التنورة الطويلة بأسلوب مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 12:35 مساءً - تُعد التنورة الطويلة قطعة أساسية داخل خزانة كل فتاة خاصة إذا كانت محجبة، ولكن تقع بعض الفتيات في حيرة أثناء تنسيقها مع البليزر والمعاطف في فصل الشتاء.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة تنسيق التنورة الطويلة من وحي مدونات الموضة:



طريقة تنسيق التنورة الطويلة من وحي مريم حسن

مريم حسن بتنورة سوداء طويلة





في إطلالة أنيقة تناسب الخروجات المسائية، اعتمدت مدونة الموضة المصرية مريم حسن التنورة الطويلة بتصميم البليسيه باللون الأسود، ونسقت معها توبْ أسود من الصوف، مع بليزر بتصميم يجمع بين الجلد الأسود على الأكمام، والكاروهات على الصدر والأطراف.

واعتمدت مريم حسن مع هذه الإطلالة حذاء بوت من الجلد الأسود ذا رقبة قصيرة، مع حقيبة كتف مُصممة من الجلد الأسود، إضافة إلى إيشارب بنفس لون الحقيبة والحذاء.

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طريقة تنسيق التنورة الطويلة من وحي دلال الدوب

دلال الدوب بتنورة بليسيه طويلة





بإطلالة تجمع بين الأناقة والفخامة، نسقت مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب التنورة الطويلة بتصميم البليسيه باللون الأخضر الداكن، مع بلوفر ذي رقبة عالية وأكمام مفتوحة بنفس لون التنورة، وقميص أبيض.

واعتمدت دلال الدوب مع هذه الإطلالة، حقيبة يد باللون الجملي، مع تنورة جلد صغيرة بتصميم الحزام على الخصر، بنفس لون الحقيبة، إضافة إلى حذاء بوت ذي رقبة عالية وكعبٍ عالٍ مُصمماً من الجلد.

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طريقة تنسيق التنورة الطويلة من وحي خولة المراغي

تنسيق التنورة الطويلة الجلد من خولة المراغي



بإطلالة ناعمة تناسب السهرت المسائية أو حضور المناسبات، نسقت مدونة الموضة البحرينية خولة المراغي التنورة الطويلة المُصممة من الجلد بتصميم حورية البحر، مع بلوزة بيضاء منقطة، وتوربان أسود.

واعتمدت خولة المراغي مع إطلالتها حذاءً ذا كعب عالٍ من الشامواه الأسود، مع حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض.

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