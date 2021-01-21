تعتبر الكوسة والباذنجان من الأكلات المفضلة لدى البعض بإختلاف طرق إعدادها، لذلك نقدم لك، طريقة عمل أرز بالباذنجان والكوسة، على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج «بالصحة والراحة» على سي بي سي سفرة.

المكونات

6 فلفل أخضر وأحمر مشوي شرائح.

6 كوسة مقطعة بالطول مشوية.

6 حبات باذنجان المحشي أسود مقطعة بالطول مشوية.

ربع كيلو لحمة مفرومة او كبدة دجاج.

بصلة مفرومة ناعم.

نصف كيلو أرز مصري.

سمنة أو زيت عادي.

ملح .

ملعقة كبيرة سكر.

ماء.

بهارات لحم.

مكعب مرق.

فلفل اسود.

التزيين

بولة طماطم مكعبات صغيرة بدون قشر.

2 ملعقة كبيرة ساور كريم.

رشة زعتر مفروم.

طريقة التحضير

يضاف الماء والأرز والملح حسب الرغبة

تخفض النار عند الغليان ويغطي ويترك حتى النضج

للحمة المفرومة:

يشوح البصل المفروم في السمنة على النار

تضاف اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود ومكعب المرقة والبهارات

يقلب كل الخليط حتى النضج

في بولة يرص الفلفل والباذنجان والكوسة

يخلط الأرز مع اللحمة المفرومة ويوضعا في البولة

تقلب البولة في طبق التقديم

يخلط الساور كريم مع الزعتر والطماطم ويقدم مع الأرز