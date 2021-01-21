الامارات | رواق الفن يطلق معرضاً افتراضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن رواق الفن يطلق معرضاً افتراضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن افتتاح أول معرض افتراضي بعنوان «ليس من، في، على، أو إلى الخط»، الذي سيستمر حتى 10 يوليو المقبل، ويبرز المعرض مفهوماً جديداً للفن المعاصر الذي يعتمد على التقنيات الافتراضية ومدى أهميته، خصوصاً في ظل الظروف الناجمة عن فيروس «كوفيد-19». وينطلق المعرض تحت إشراف القيمتين الفنيتين المدير التنفيذي لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي، مايا أليسون، والفنانة هيذر ديوي-هاغبورغ، ويشمل أربعة تكليفات جديدة و14 من الأعمال الفنية الأخرى.

وسيضم المعرض أعمالاً رقمية الأصل، تتكون من مجموعة مختارة من التكليفات الجديدة، والأعمال الفنية لفنانين يستخدمون التكنولوجيا للتعبير عن الذات، ليستعرضوا من خلالها القيود والحريات التي توفرها التكنولوجيا.

وتستخدم الفنانة ساو فاي، في عملها الفني الجديد، الواقع المعزز لإنشاء صديق وهمي ليتفاعل مع ابنها في الواقع، وتواصل لي بلالوك سلسلة «يوميات سايبورغ» حيث جلبت الشخصية الهجينة بين الإنسان والآلة إلى زمن «كوفيد-19». وتستكشف آدي واغنيكت برنامجاً تعليمياً حول الماكياج عبر منصة «يوتيوب»، لتستخدمه في تعليم الأمن السيبراني بطريقة سلسة وممتعة، مع تركيز خاص على الأحداث التي حصلت في الولايات المتحدة أخيراً.

- أربعة تكليفات جديدة في معرض «ليس من، في، على، أو إلى الخط».

- سيضم المعرض أعمالاً لفنانين يستخدمون التكنولوجيا للتعبير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news