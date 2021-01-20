كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 07:36 مساءً - تعتمد النجمات العرب البيجاما الرياضية المميزة، فهي تعتبر رفيقة النجمات اليومية، وتشارك النجمات العرب الجمهور بإطلالاتهن الأنيقة بها، وتتميز البيجاما الرياضية بالأناقة والعصرية وبطابع عملي في الوقت ذاته، إليك أجمل إطلالات النجمات بالبيجاما الرياضية، لتستوحي منها الأفكار..



- بثينة الرئيسي

بثينة الرئيسي تعتمد بيجاما رياضية سبور باللون الأزرق الفاتح



تشتهر النجمة الخليجية بثينة الرئيسي بإطلالاتها المميزة والأنيقة، فهي تواكب أحدث صيحات الموضة الأكثر أناقة وفخامة، واختارت النجمة بثينة الرئيسي لإطلالتها المثالية بيجاما رياضية سبور باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معها حذاء باللون البني الأنيق.

بثينة الرئيسي وبيجاما رياضية بلون ترابي

وفي إطلالة أخرى اعتمدت النجمة بثينة الرئيسي بيجاما رياضية بلون البيج الدافئ، ونسقت معه حذاءً رياضياً باللون الأسود.

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- درة

درة اختارت اللون الأبيض لإطلالتها بالبيجاما الرياضية



تعتمد النجمة التونسية درة أجمل صيحات البيجاما الرياضية لإطلالة عصرية، فاختارت اللون الأبيض الأنيق للبيجاما الرياضية، وتركت شعرها منسدلاً في إطلالة مميزة.



- نوال الزغبي

نوال الزغبي وإطلالة أنيقة بالبيجاما الرياضية



النجمة اللبنانية الجميلة نوال الزغبي تعتمد أيضاً البيجاما الرياضية بألوانها المختلفة، حيث تعتبرها من الإطلالات المريحة لها في يومها والجذابة في الوقت ذاته.



- نسرين طافش

نسرين طافش في إطلالة ناعمة معتمدة البيجاما الرياضية



أطلت النجمة السورية نسرين طافش على جمهورها معتمدة البيجاما الرياضية البيضاء مع حذاء رياضي باللون الفضي اللامع في إطلالة ناعمة وأنيقة، وبدت بكامل رشاقتها وأناقتها.

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- ياسمين صبري

ياسمين صبري تعتمد بيجاما رياضية ضيقة



النجمة المصرية ياسمين صبري معروفة بحبها الشديد للرياضة ومداومتها على ممارسة التمارين الرياضية، وتعتمد البيجاما الرياضية العملية باللون الأسود والتي تظهر قوامها الممشوق وتضفي الجاذبية على إطلالتها.



- أروى

أروى وإطلالة مميزة بالبيجاما الرياضية



اختارت النجمة الجميلة أروى لإطلالتها الرياضية اعتماد البيجاما الرياضية باللون الأسود الأنيق، ونسقت معها حذاءً رياضياً بلون مشرق.



- يارا

يارا تعتمد البيجاما الرياضية بألوان ناعمة



تشتهر النجمة يارا بإطلالتها الناعمة، وتعتمد البيجاما الرياضية الضيقة بالألوان الناعمة لتبدو بها في غاية الرشاقة والجمال.



- كارلا حداد

كارلا حداد تعتمد البيجاما الرياضية الأنيقة



تتمتع النجمة اللبنانية كارلا حداد بذوق راقٍ يظهر من خلال الأزياء الأنيقة التي تعتمدها في إطلالاتها، وتعتمد لإطلالتها الرياضية بيجاما أنيقة باللون الأزرق أظهرت رشاقتها وقوامها المثالي من Adidas.

ونسقت معها حذاءً رياضياً باللون الرمادي، في إطلالة أخرى اعتمدت بيجاما رياضية باللون الزيتي، وتركت شعرها منسدلاً في إطلالة أنيقة.