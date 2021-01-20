منها السبانخ والسردين.. أغذية غنية بـ الزنك تقاوم كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدث الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، عن أهم الأكلات التي تحتوي على عنصر الزنك، الذي تساعد في مقاومة فيروس كورونا المستجد، منها المكسرات النية والسالمون والسردين والخضروات الورقية.

المكسرات

نجد أن المكسرات النية من أهم الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية على مدار، اليوم، للحصول على النسبة المطلوبة من الزنك والتي توجد داخل اللوز وعين الجمل والفسدق.

الخضروات الورقية

وتعتبر السبانخ والجرجير من أهم الخضروات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك، وتساعد في مقاومة الفيروس في حالة تناولها باستمرار.

زيت بذور الكتان

يعمل أيضًا زيت بزور الكتان على تقوية جهاز المناعة والذي يعزز من مقاومة الجسم للفيروس.

البقوليات

تتواجد البقوليات في الفول والعدس والحمص وتعد مصدر جيد للزنك، فضلًا عن أن منخفضة الدهون وقليلة السعرات الحرارية وتحتوي على العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والألياف.

الشوفان

ويعتبر الشوفان من الوجبات المثالية التي يمكن تناولها في الإفطار، بالإضافة إلى أنه من الأكلات السريعة التي تعمل على تنظيم مستويات الكولسترول ويعزز نمو البكتيريا الجيدة في القناة الهضمية، بجانب أنه محمل بالألياف وفيتامين ب 6 والفولات، ويحتوي كل نصف وعاء من الشوفان على 1.3 مل جرام من الزنك.

وقال «الوصيف»، لـ«هن» إنه لابد من تناول المشروبات الساخنة كل 3 أو 4 ساعات في اليوم ومنها النعناع والينسون والشاي الأخضر، مصحوبة بفيتامين سي الذي يوجد في الليمون والبرتقال، بالإضافة لتناول الحديد الموجود في اللحوم الحمراء والكبدة والفاصوليا الحمراء والبيضاء والبيض.

وأكد أنه يجب توزيع هذه الأكلات بشكل منتظم على الوجبات للحصول على نتيجة جيدة بالإضافة لشرب المياة بكثرة والنوم لمدة 7 أو 8 ساعات يوميًا وتناول ملعقة عسل نحل صباحًا ومساءً للحفاظ على الجسم.