«الدلع والنوم والأنتخة».. طرق تخفيف الوزن بدون مجهود

القاهرة - سمر حسين - صحة

حلم الرشاقة هو غاية معظم السيدات اللاتي يرغبن في تقليل أوزانهن إلا أن الجهد المتبع لخفض الوزن يسبب الشعور بالإحباط والتكاسل في أوقات كثيرة، لذا قدمت صحيفة «ذا صن»، طرقا بسيطة دون مجهود يمكن اتباعها لفقدان الوزن، كما أنها ملائمة لجميع أنواع الدايت.

طرق تخفيض الوزن دون مجهود

النوم

النوم يساعد الجسم على التخلص من الدهون الزائدة، كما أنه يحفز الشعور بالشبع ويقلل الشعور بالجوع.

الماء

كمية كافية من الماء يوميا هي مفتاح النجاح لأي دايت، حيث أن الجفاف المستمر يجعل الجسد يخزن المزيد من الماء، كما أن شرب الماء بوفرة ينظف الجسد ويحسن عملية الهضم.

الدلع

اسمحي لنفسك بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة أو البطاطاس المقلية بين الحين والآخر، ولا تحرمي نفسك من الطعام غير الصحي.

الاسترخاء

الاسترخاء أو «الانتخة» كما يطلق عليها الدارج، تساعد على التخلص من التوتر وكذلك التخلص من الدهون، حيث يساهم الاسترخاء في إطلاق جزيئات الدهون وتخفيف الضغط عن القناة الهضمية والسماح للعضلات بالنمو.

لا للتمرين بشكل زائد

التواجد لوقت طويل في الجيم أو ما يعرف بصالة الألعاب الرياضية لن يساعد الجسم على خسارة الدهون، لأن ممارسة تمرين عالي الكثافة لمدة نصف ساعة فقط أفضل بكثير من الركض لمدة ثلاث ساعات.

ضع جدول

حافظي على تناول الطعام بشكل يومي منتظم وفقا لجدول وكذلك الحفاظ على شعور الشبع دوما، لأنه يجعلك لا ترغب في تناول السكريات والأطعمة غير الصحبة.

لا للجوع

يجب تناول ثلاث وجبات رئيسية مع وجبتين خفيفتين بين الوجبات، حتى تستقر مستويات السكر في الدم ولن تشعر بالجوع بحسب الخبراء.

الخضار

بحسب الدراسات العلمية فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يحفز الجسم أكثر على خسارة الوزن.

الألياف

الألياف والبروتينات، مهمة جدا للحفاظ على الحمية الغذائية، فهي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتمنع الدهون من التراكم حول المعدة لذا تمتعي بتناول تلك الأطعمة الغنية بتلك العناصر.