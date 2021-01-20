العقوبة القانونية لوالد «طفلة التعرية»: تبدأ بـ3 سنوات سجن وتصل للمؤبد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو، أثار جدلا وغضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر أب تخلى عن مشاعر الرحمة والإنسانية، وجرد طفلته الرضيعة من ملابسها محاولا حرقها أمام منزل الأسرة، وسط صراخ وعويل الجيران.

والدة الطفلة: بنتي عندها سنتين.. ووالدها رفض تسجيلها

وكشفت آمال البسيوني والدة «طفلة التعرية»، خلال حديثها لـ«هن»، تفاصيل اعتداء زوجها على طفلتهما، موضحة أنه دائم الاعتداء عليها بالضرب دون سبب، لافتة إلى أنه أجبرها في إحدى المرات على خلع ملابسها وتصوريها عارية، «ووصل به الأمر في الانتقام أن أجبرني على خلع ملابسي وصورني عارية وأنا أردد ألفاظ مخلة بالآداب ثم أرسل الصور لوالدي انتقامًا مني، وعندما سأله عن أسباب إجبار زوجته على هذه الصور رد عليه بقوله بنتقم منها ومحدش له علاقة بمراتي».

وعن موقف الأب نحو محاولته حرق رضيعته، قالت الأم: «عشان مش عاوز يدفع نفقة.. ولا يصرف عليها.. وبيقول هخلصك منها وأولع فيها عشان يعرفنا أنها مش فارقة معاه، وكل دا مسجلهاش باسمه.. وبيقول للناس كلها مش بنتي.. وأنا بطالب بتحليل DNA».

الأم: صورت الفيديو عشان زهقت من جوزي

وتابعت «آمال»: «لما تعبت من جوزي مش عارفة أخد منه حق ولا باطل طلعت في سطح البيت وصورته فيديو وهو بيحاول يحرق البنت في الشارع بعد ما جردها من ملابسها، وأنا صورت الفيديو ده عشان أثبت جريمته قدام الناس كلها عشان ده واحد مدمن مخدرات وعايش بلطجي، وأن الجيران خلصوا الطفلة منه بصعوبة وبعدها مشيب من قدام منزل أسرتي».

الأب ارتكب جريمتين تصل عقوبتهما للمؤبد

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد إدريس، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ«هن»، أن الأب المتهم يواجه في الوقت الجاري جريمتين، هما الشروع في القتل، وهتك عرض طفلة.

وقال «إدريس»، إن العقوبة الجنائية لجناية الشروع في القتل تصل من 3 سنوات وحتى السجن المؤبد، أما عن واقعة هتك العرض، فتصل عقوبتها إلى 5 سنوات، ويجري تطبيق العقوبة وفقا للجريمة الأشد.