والدة «طفلة التعرية»: «بنتي تعاني من نزلة شعبية حادة وحالتها سيئة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استغاثت «آمال ب. م.» والدة الطفلة التي ظهرت في مقطع فيديو ووالدها يجردها من ملابسها في قرية «بانوب» مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مؤكدة أن ما حدث انتقاما منها، مؤكدة أن حالة ابنتها سيئة ولديها نزلة شعبية حادة.

وقالت آمال: «أرجوكم ساعدوني مش قادرة من وقت ما شفت بنتي وهي عارية في الشارع، وما فعله زوجي رمضان ح. ر.، أنه يريد أن ينتقم مني واخذ بنتي وأجبرها علي الفطام، وهي عمر 7 شهور»، مؤكدة أنها تركت منزل الزوجية منذ 3 أشهر لوجود خلافات دائمة مع زوجها، وذهبت لمنزل والدها، مشيرة إلى أن زوجها دائما التشاجر معها من وقت لآخر ويسعى لتشويه سمعتها في المنطقة التي تسكن بها.

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وأضافت «منذ زواجي وأنا أتعرض للتعذيب على يد زوجي، والحمد لله لا يوجد لنا أطفال آخرين، فهو دائم الاعتداء علينا بالضرب، وأجبرني على أن يصورني عريانة، ووضع السكينة في جنبي، وجعلني أقول كلام بالخطأ ووضع السكينة على رقبتي وجعلني أوقع على دفتر إيصالات أمانة، وعمل لي فيديوهات مركبة، ويتهمني بأنني على علاقة بخطيبي الأول، وأنا ليس لي أي علاقة به».

وناشدت الأم جميع الجهات المسؤولة عن رعاية الأمومة والطفولة الوقوف بجوارها، مشيرة إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ابنتها للاعتداء بوحشية من والدها، «حرمني منها وعمرها 7 شهور وفطمها، وحررت محضر بمركز الشرطة ضده».

حادثة طفلة التعرية

يذكر أن عددا من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك » تداولوا مقطع فيديو لأب يجرد طفلة رضيعة من ملابسها ويلقي بها في الشارع، وسط محاولات من المارة عن منعه عن فعلته، وبعد أن جرد الطفلة من ملابسها طرحها أرضا عارية مهددا بحرق ملابسها إذا استمر الأهالي في محاولات منعه.

التدخل الأمني في حادثة طفلة التعرية

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أن الفيديو المتداول لشخص يدعى «رمضان ح. ر.،38 سنة »، ومقيم بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه، وأنه يعمل فني صيانة وصناعة المخابز اللبنانية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.