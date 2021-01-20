«الأمومة والطفولة»: النائب العام وجه بضبط الأب المعتدي على طفلته بالدقهلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال صبري عثمان، مديرعام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه جرى رصد واقعة تعرية طفلة على يد والدها في الشارع، منذ فجر أمس، بالإضافة إلى المتابعة مع النيابة العامة.

الطفولة والأمومة تواصل مع النائب العام

وأوضح «صبري» لـ«هن»، أن الواقعة حدثت في قرية بنوب بمحافظة الدقهلية، نتيجة خلافات بين الأب ويدعى «رمضان حسن رمضان» وعمره 34 عامًا ويعمل ميكانيكي، والأم «آمال» وهي 21 سنة، ونتيجة خلافات بينهما هدد الأب بإشعال النار في الطفلة وهي تدعى السيدة: «خدها وقال عاوز أولع فيها».

وتابع «صبري» بأن المجلس تواصل مع النائب العام الذي أحال البلاغ لنيابة استئناف المنصورة، وتباشر حاليًا نيابة طلخا الجزية التحقيقات في الواقعة التي حملت بلا 21317، وجرى استدعاء الأم والطفلة في النيابة وأجرت المباحث ضبط للأب.

واقعة تعرية طفلة في الشارع

وتداول بالأمس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب يقوم بتعرية طفلته في الشارع وسط صرخاتها، ومحاولات من حوله لإيقافه عن ذلك.

ظهر في المقطع تدخل بعض الأهالي لإنقاذ الطفلة، لكن الأب رفض ذلك بكل قسوة وصلت لحد الشجار في محاولة منعه لمنع أي شخص من التدخل.