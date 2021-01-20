عبير سليمان: عصر الحريم ولى.. والرجالة «الطفسة» تطمح لتعدد الزوجات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الكاتبة عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، إن تعدد الزوجات في مصر ليس ظاهرة، لكن الرجال «الطفسة» تطمح لتعدد الزوجات بشكل موسع في المجتمع المصري، وعند تنفيذ تعدد الزوجات في المجتمع، يتم هدم الأسرة، رغم أنه عاهد زوجته الأولى على الاستقرار، لكنها تكتشف الغدر والخيانة فيما بعد، ويوجد أكذوبة يرددها الرجال، أن الرجال خلقوا للتعدد، والمرأة لا تستطع تنفيذ التعدد، والنبي محمد لم يتزوج من أخرى أثناء زواجه بالسيدة خديجة، رغم أنه كان شابا بكامل صحته، وباستطاعته الزواج من سيدة أخرى، والرسول كان له رسالة ورفض التعدد على ابنته فاطمة الزهراء، والسلفيين هم السبب الذي يدعو إلى تعدد الزوجات، أقولهم لهم أن عصر الحريم ولى، والسيدة ليست للمتعة.

وأضافت «سليمان» خلال استضافتها في برنامج «قلب مصر»، المذاع على فضائية الحدث اليوم، «جوزي هو سيدي وتاج رأسي ويستحق عناية، وفكرة الندية لا تتواجد في منظومة الزواج، والحب عقد سعادة والحبيبة لن تكون ند لحبيبها، ولن تقول له لأ، وأنا أقوى منك وأهم منك، ولن تهين رجولته، ومطلبناش الست تبقى زي الراجل، والست المصرية لما تقول جوزي غير قادر جنسيا بنقولها اصبري وعالجي، والستات أنانية ومش عاوزه يتجوز غيرها والست إنسان ليست قديسة، ممكن تكون مجرمة وليست قديسة، لكن الناموس العام للمرأة المصرية هي العفة والفضيلة، والدليل بعد الانفصال الستات هي اللي بتقعد بالعيال، حتى لو الراجل مصرفش عليها، الست المصرية عظيمة».

وتابعت: "أنتم يا رجالة مصر، الخميرة الطيبة لرجال العالم ارجعوا لأصل القوامة والرجولة خلي أمان الست وحمايتها والصاين والساتر لها، والحياة الزوجية ليست علاقة جنسية فقط، رغم إني مع تعزيز العلاقات الجنسية، وكل ست تخد بالها من جوزها في العلاقة الجنسية، والعكس صحيح والعلاقة الحميمية نعمة من عند ربنا".