تنسيقات عصرية مواكِبة للموضة من ليلى عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 01:36 صباحاً - بعد مشاهدتك للعروض المختلفة والمبتكرة في قطع الأزياء العصرية والتي لا يجب أن تفوتك في عام ٢٠٢١، لا بد أنك شاهدتِ إطلالات النجمات في بداية هذا العام، ومن أبرز النجمات مواكبةً للموضة وحرصًا على التألق بأسلوب عصري شاهدنا الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله بعدة إطلالات أنيقة وشبابية، ويمكنك الاعتماد عليها في مناسباتك القادمة.



تنسيقات عصرية للعمل

اطلاله انثوية للعمل من ليلى عبدالله



تحرص الكثيرات من الفتيات الشابات على التأنق بقطع أزياء عصرية في العمل، لذا نلهمك اليوم عدة إطلالات عصرية من ليلى عبد الله؛ حيث تألقت ببنطال واسع أبيض مع معطف عصري مصمم بأكمام مميزة باللون الأبيض، وأكملت مظهرها ببلوزة زهرية مصممة بياقة مرتفعة مع حذاء وحقيبة باللون الأبيض الناعم.

تنسيق احادي للعمل من ليلى عبدالله

ونسقت في الإطلالة الثانية معطف البليزر وبنطالًا مصممين بقماش مميز باللون الأسود مع بلوزة سوداء كذلك، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأسود لخيار أحادي مميز. ورفعت شعرها بتسريحة الكعكة مع الخصلات المنسدلة للمسة شبابية.

اطلاله مريحة للعمل بأسلوب عصري

وفي إطلالة مريحة اختارت معطف البليزر الرمادي مع بنطال أسود وتيشيرت باللون البرتقالي للمسة عصرية للشابات، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء مميزة.

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خيارات الفساتين اليومية

فستان أنثوي من ليلى عبدالله



إن كنتِ بحاجة لأناقة بسيطة وأنثوية، فلا بد من أن تلجئي للفساتين اليومية في مظهرك، كما فعلت ليلى عبد الله؛ حيث ظهرت بفستان برتقالي طويل مصمم بأكمام ناعمة وأزرار من المنتصف، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب الويفي مع المكياج الخفيف بدرجات اللون البني، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ فستانًا "ميدي" بنفسجيًّا مصممًا بقماش مخطط طوليًّا لمظهر أكثر نحالة، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء من الجلد وبوت طويل مطبع بجلد الأفعى، وسرحت شعرها بالويفي المنسدل على الكتفين لخيار بسيط وأنيق.

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إطلالات كاجوال مريحة وعصرية

تنسيق عصري لليلى عبدالله



تفضِّل ليلى عبد الله تنسيق إطلالاتها بأسلوب كاجوال مريح وعصري؛ لتواكب موضة كل عام بأسلوب مريح ومناسب للمظهر اليومي، لذا أطلت في ٢٠٢١ ببنطال أسود ذي خصر مرتفع منقط بالأبيض، مع بلوزة قصيرة بنفسجية مصممة بأكمام منسدلة ومنفوخة بأسلوب مميز، وسرحت شعرها بضفائر طويلة لخيار بسيط وعصري.

اطلاله عصرية من ليلى عبدالله

وفي إطلالة أحادية تأنقت ببنطال ومعطف باللون الأسود مع بوت رياضي وحقيبة عصرية لزي شتوي ناعم، كما تزينت بتنورة من الساتان الأزرق المنقط بعدة ألوان مع "هودي" رمادي وحذاء من الجلد الأسود، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل على أحد الكتفين لخيار شبابي.