«جوجل» تختار بسنت نور الدين لإجراء حوار مع عالمة آثار: «تقدير كبير ليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت المرشدة السياحية بسنت نور الدين عن أحدث نجاحاتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أن جوجل اختارها لتجري حوارًا هامًا حول مشروع أثري جديد تطلقه المنصة العالمية.

وكتبت «بسنت»: «حاسة بسعادة و تقدير كبير، أن منصة ضخمة عالمية زى «جوجل للفنون و الثقافة» بالتعاون مع «مركز البحوث الأمريكي» فى مصر يختاروني لعمل حوار مع عالمة الأثار المصرية دكتورة «ياسمين الشاذلي».

وأوضحت سبب اختيارها لإجراء الحوار قائلة: «بمناسبة تعاونهم لإطلاق مشروع ضخم، اسمه «الحفاظ على تاريخ و تراث مصر المتنوع»، للمساعدة في الحفاظ على جزء من آثار مصر المختلفة باستخدام التكنولوجيا».

وأكملت حديثها طالبة من متابعيها كتابة الأسئلة: «اكتبوا كل الأسئلة اللى نفسكم تعرفوها عن آثار و تاريخ مصر فى التعليقات، علشان اسألها لدكتورة «ياسمين الشاذلي» في حوار سوف يتذاع على صفحتى يوم 29 يناير، في انتظار أسئلتكم في التعليقات».

كما طلبت من متابعيها متابعة لينك المشروع: « هتستمتعوا عليه بمعرفة قصص شيقة جدا عن الآثار المصرية وجولات مُصورة داخلها وكإنك بتزورها بنفسك».

سبب اختيار جوجل لبسنت نور الدين

وفي السياق ذاته، شرحت المرشدة السياحية بسنت نورالدين في تصريح خاص لـ«هن» أن المعايير التي تم اختيارها لإجراء حوار مع عالمة الأثار المصرية دكتورة «ياسمين الشاذلي» أنه بناء على أنها مرشدة سياحية تقدم لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عن سياحة الآثار: «يعني فيديوهاتي بتركز على نشر الوعي والثقافة بخصوص آثار مصر».

وتابعت: «بناء على أن مشروعهم بيعمل على نشر الوعي الثقافي بخصوص الآثار المصرية عن طريق التكنولوجيا يعني مثلا عن طريق أنهم بيوثقوا الترميمات اللي بتعملها مركز البحوث من خلال تصويرها بشكل خطير كأنك بتزوري المكان بنفسك وبينشروا التصوير ده على تطبيق جوجل للفنون والثقافة».

تقدري تتفرجي على المقبرة كأنك فيها

ووصفت المرشدة السياحية التي عبرت عن سعادتها الشديدة في اختيار منصة عالمية لها، أن هذه الخدمة ستجعل الشخص يشعر وكأنه داخل الحدث: «تقدري تدخلي بنفسك مثلا تتفرجي على المقبرة اللي تم ترميمها كأنك فيها بالظبط فهو بيعزز وعي المجتمع بخصوص ثقافة وتاريخ بلده اللي هو انا مشتركة معاهم في الهدف ده».

وتفضل بسنت نور الدين مشاركة متابعيها بكل جديد في عملها، إذ اشتهرت بتقديم فيديهات مبسطة عن الآثار المصرية وتنشرها عبر منصاتها المختلفة على موقعي فيسوك ويوتيوب، ويتفاعل معها الالآف من متابعيها وجمهورها بشكل دوري.