هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الزبادي بالثوم قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الثوم والزبادي نظام غذائي صحي ووقائي وعلاجي شامل غني بالفيتامينات، وأثبتت العديد من الدراسات أن أفضل وقت لتناول الثوم المهروس وخلطه مع كوب الزبادي هو قبل النوم مباشرة لإعطاء الجسم الوقت الكافي للاستفادة الكاملة من المواد الصحية الموجودة فيه.

ويذكر موقع "world-today-news"، ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم مع الزبادي قبل النوم؟

- يساعد في تقوية أداء جهاز المناعة، وبالتالي يصبح قادرا على محاربة الفيروسات.

- يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم.

- يمنع ارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتواء الثوم والزبادي على خصائص تعالج وتنظم ارتفاع ضغط الدم.

- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

- يقلل من خطر الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا ويعالجها.

- يمنح الجسم نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الأساسية.

- يحارب علامات الشيخوخة ويؤخر ظهورها.

- يمنع تراكم الدهون في بطانة الأوعية الدموية وفي منطقة البطن.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يعزز عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الاضطرابات المعوية.

- يعالج عسر الهضم ويطرد الغازات.

- يعالج التهاب الحلق والسعال ويطرد البلغم.

- يساعد على تقوية المثانة الضعيفة.

- يمنع تجلط الدم.

- يحارب حصوات المرارة.

- يمد الجسم بنسبة عالية من البروتين اللازم لنمو العضلات.

- يمنح العضلات الشعور بالاسترخاء، ما يحسن القدرة على النوم لساعات أطول.

- يساعد المعدة على إفراز العصارة الهضمية.

- يقضي على البكتيريا الضارة ويعزز أداء البكتيريا النافعة في الجسم.

- ينظف الجسم من الديدان المعوية.

- ينظم مستوى السكر في الدم، عن طريق تحفيز البنكرياس على إنتاج هرمون الأنسولين.

- يحارب التهاب المفاصل ويخفف من أعراض هشاشة العظام ويقوي كثافة العظام.

- يمنح الأسنان القوة والمتانة ويحميها من التسوس.

- يقوي قدرة الجسم على إنتاج خلايا جديدة، وذلك لاحتواء الثوم على حمض الفوليك.

- يعالج الصداع النصفي وآلام المعدة.

- يحارب ويوقف الإسهال، ويعالج الإمساك.

- يقوي الشعر والجلد ويمنحهما لمعاناً.