طريقة تطبيق مكياج عيون مع روج أحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 08:13 مساءً - يُعد الروج الأحمر من أقدم وأشهر درجات ألوان الروج التي تليق بجميع النساء إذ يمنحن إطلالة جذابة وفخمة في المناسبات.

ولكن هناك مكياج عيون يناسب الروج الأحمر، ويجب تطبيقه معه حتى لا تظهر المرأة بإطلالة غير متناسقة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" صيحات مكياج عيون تناسب الروج الأحمر، إضافة إلى توضيح السطور التالية لطريقة تطبيق مكياج عيون مع روج احمر، لإطلالة أكثر جاذبية وجمالاً:

أولا: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج عيون مع روج أحمر

مكياج عيون ترابي مع روج أحمر



-البرايمر

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- الكونسيلر.

-ظلال العيون بدرجات الألوان الترابية.

-ظلال العيون بدرجات النيود.

- الآيلاينر.

- بودرة أو ماسكرا الحواجب.

- بلاشر بلون برتقالي أو خوخي.

- ماسكرا سوداء داكنة، ورموش صناعية.

- أحمر شفاه باللون الأحمر سواء المات أو اللامع.

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ثانيا: خطوات تطبيق مكياج عيون مع روج أحمر

مكياج عيون سموكي مع روج أحمر





1-نظفي بشرتك بالمنظف المناسب، ثم ضعي التونر على قطنة نظيفة، ومرريها على البشرة للتأكد من غلق المسام قبل تطبيق المكياج.

2-طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ثم وزعيه على وجهكِ ورقبتكِ، لضمان ثبات المكياج لأطول فترة..

3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون بنفس لون بشرتك أو بدرجة أغمق قليلاً.

4- طبقي الكونسيلرعلى الهالات السوداء وحول منطقة العين، وعلى البقع الداكنة في الوجه والرقبة إن وجدت.

5- طبقي ظلال العيون الفاتح باللون البيج على الجفن المتحرك وأسفل الحاجبين، ثم طبقي ظلال العيون بدرجات (البني -الرمادي- الخوخي- البرتقالي- أو أي درجة من درجات النيود أو الألوان الترابية) أعلى الجفن المتحرك، ثم طبقي ظلال العيون البيج على الجفن المتحرك في حال الرغبة في تطبيق مكياج كلاسيكي، أو ظلال العيون الأسود أو البني الداكن على زاوية على الزاوية الخارجية للجفن المتحرك أو على الزاوية الخارجية للعظمة أعلى الجفن في حال الرغبة في تطبيق مكياج سموكي.

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مكياج عيون سموكي خفيف مع روج أحمر



7-حددي عينيكِ بالأيلاينر، برسمة الأيلاينر المجنح، من خلال رسم خط رفيع عند زاوية العين الداخلية، يمتد حتى زاوية العين الخارجية ويزداد سمكه تدريجياً.

8- حددي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب.

9- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ لإطلالة أكثر جمالاً، ولإطلالة أكثر جاذبية لعينيكِ، يُمكنكِ استخدام الرموش الصناعية.

10- طبقي البلاشر باللون البرتقالي أو الخوخي.

11-طبقي الهايلايتر اللامع على وجنتيكِ وذقنكِ للظهور بإطلالة أكثرإشراقاً وجاذبية .

12- حددي الشفاه بقلم التحديد الأحمر، ثم اختاري أحمر شفاه باللون الأحمر، سواء المات أو اللامع.

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