إطلالات مميزة لبلقيس في بداية ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 08:13 مساءً - بدأت بلقيس في المجال الفني منذ طفولتها، فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت في سن صغيرة، واكتشف موهبتَها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي، خصوصًا والدها الفنان أحمد فتحي، وحققت الآن شهرة واسعة عربيًّا؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من ١٠ ملايين و٧٠٠ ألف شخص. وعلى الصعيد الشخصي، برزت بلقيس بعدة إطلالات مميزة منذ بداية عام ٢٠٢١، لذا رصدناها لمُحِبَّاتها؛ ليتابعن تفاصيل كل إطلالة.

إطلالة كاجوال عصرية من بلقيس

اطلاله كاجول عصرية من بلقيس



اعتمدت بلقيس في حفل رأس السنة لـ"تيك توك" عدة إطلالات، منها إطلالة كاجوال عصرية ببنطال وبلوزة باللون الأسود المزين بأزرار متتالية في منطقة البطن، مع معطف ذهبي مزين بشراشيب لامعة ومتدلية، ومن الناحية الجمالية لجأت لمكياج العيون الذهبي مع طلاء الشفتين الزهري، ورفعت شعرها بأسلوب الكعكة الناعمة مع المجوهرات الذهبية المختلفة لخيار مميز.

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إطلالة بلقيس بفستان ناعم

اطلاله ناعمة من بلقيس لحفل التيك توك



تألقت بلقيس في إطلالتها الثانية خلال حفل "تيك توك" بفستان أزرق فضفاض مصمم بقماش بليسيه وأكمام واسعة، وأكملت مظهرها بحزام محدِّد للخصر، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب ناعم مناسب للإطلالة، وعن المكياج فقد وضعت مكياجها بنفسها باللون البرونزي.

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بلقيس فتحي باطلاله تراثية

اطلاله تراثية مميزة من بلقيس



في الإطلالة الثالثة والأخيرة لحفل "تيك توك" ارتدَتْ بلقيس جمبسوت أبيض مزينًا بقماش شفاف مطبع بالذهبي بأسلوب تراثي عصري مناسب لكل الشابات، وتميز التصميم بقَصَّة الكاب البارزة في السنوات الأخيرة، ومن الناحية الجمالية سرحت شعرها بأسلوب مرفوع مع المكياج البرونزي الناعم.

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بلقيس بفستان أصفر عصري

اطلاله عصرية لبلقيس بحفل راس السنة الاماراتي



في مظهر عصري لحفل رأس السنة في الإمارات، اختارت بلقيس فستانًا أصفر من علامة لابورجوازي، تميّز بقَصَّته الضيقة المكسوة بالحبيبات البراقة الفضية، ولتكمل مظهرها لجأت إلى تسريحة الكعكة المنخفضة مع ترك بعض الخصلات منسدلة بأسلوب الويفي، واختارت المكياج السموكي بتدرجات اللون الزهري، لأناقة فريدة من نوعها.

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فستان أسود مميز من بلقيس

اطلاله فاخرة من بلقيس



أحيت بلقيس فتحي حفلة زواج في مدينة دبي بفستان مميز مصمم بقماش المخمل الأسود المصمم بقَصَّة ضيقة ومزين بفصوص براقة في منطقة الصدر، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فضية مع تسريحة الويفي المنسدل والمكياج السموكي.