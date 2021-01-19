موديلات فساتين سهرة موردة لمناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 08:13 مساءً - ضمن أبرز توجهات موضة شتاء 2021، برزت فساتين السهرة المطبعة بالورود حيث تسابقت الدور العريقة في تقديم موديلات تميزت بالفخامة والتنوع الذي يخدم إطلالات كافة أشكال القامات.



شاهدي اجمل مويلات فساتين سهرة مطبعة بالورود موضة شتاء 2021.



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فساتين مورده تخفي البطن البارز

CAROLINA HERRERA



اذا كنت تفتشين عن ستايل يخفي بروز البطن ننصحك بإعتماد الفساتين الواسعة A line dresses، شاهدي الفستان الأسود المزين بالورود الصفراء الكبيرة من توقيع كارولينا هيريرا Carolina Herrera، أيضًا الفستان الأسود الطويل من مجموعة ماريو دايس Mario Dice.





فساتين سهرة مورده للقوام الكمثري

RODARTE



احصلي على التوازن المطلوب بين الأكتاف الكنزه والجزء السفلي الممتلئ من الجسم كمثري الشكل بإعتماد الفساتين المزوده بالكاب والمميزة بالتنانير الواسعة المنسدلة عالية الخصر كما في مجموعة ماركة Rodarte، نرشح لكِ أيضًا الفستان منفوخ الكمين من توقيع ساشين آند بابي Sachin & Babi والفستان المنفوش ذي الكتف الواحد من مجموعة اللبناني زهير مراد Zuhair Murad.



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فساتين سهرة مورده للقصيرات

GIAMBATTISTA VALLI



تحتاج صاحبة القامة القصيرة إلى فساتين تبرز الطول خاصة طول الساقين لذلك تعتبر الموديلات القصيرة مثل الموديل الموقع من ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli من أنسب القطع احرصي على تنسيقه مع حذاء مدبب بكعب رفيع.



الفستان الأسود مستقيم القصة الذي ينتهي طوله عند الكاحل من مجموعة بادجلي ميشكا Badgley Mischka سيحقق لكِ الطلة المنشودة.







فساتين سهرة مورده للجسم النحيل

DENNI BASSO



تأتي فساتين السهرة المطبعة بالورود الكبيرة في صالح النحيفات كما ستناسبك الفساتين الطويلة المؤلفة من طبقات، اختاري بين الفستان الأسود ذي الياقة العالية من توقيع دينيس باسو Dennis Basso والفستان الميدي ذي الأكمام المنفوخة من ماركة بروك كولكشن Brock Collection.



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