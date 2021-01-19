مش عاوزة أزهق.. تصريحات مثيرة لـ سهير العطار قبل حفل «التورتة الجنسية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بطولات محلية وعالمية فازت بها الدكتورة سهير العطار، السباحة العالمية رغم تجاوزها الـ70 عامًا، لكن بالأمس اقترن اسمها بواقعة مثيرة للجدل، إذ أنها كانت ضمن السيدات المشاركات في حفل «التورتة الجنسية» في نادي الجزيرة.

الواقعة التي أثارت الغضب والانتقاد بعد تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت السيدات وهن يتناولن الحلوى المصنوعة على شكل أعضاء تناسلية وجنسية.

وبعد إثارة الجدل، بررت سهير العطار، لـ«هن»، شكل الحلوى، قائلة إنها أتت عن طريق الخطأ وأنها كانت مخصصة لـ«حنة عروس»، وأن الحفل يعود لعيد ميلاد إحدى صديقاتها، قبل 9 أيام مضت، تحديدًا في 10 ينايرالماضي، وأنهن تفاجأن بأن علب عبارة عن الحلوى الجنسية.

سهير العطار، بطلة العالم في السباحة، التي تحدثت قبل ذلك عن مشوارها الرياضي واحترافها العالمي في السباحة، ويرصد «هن» أبرز التصريحات التي ذكرتها «العطار» في لقاءات إعلامية لها.

تصريحات سهير العطار عن مشوارها في السباحة

- كنت ألعب وأنا أدرس الطب، وفي فترة امتنعت عن التمرين لمدة 3 أيام بسبب ظروف امتحانات البكالوريوس وكانت أسوأ أيام ذاكرت فيها، لكنني بعدها عدت إلى التمرين ونجحت بتفوق وحصلت على وظيفة بالقصر العيني، وجاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج «فنجان قهوة»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد».

- سباحة أمريكية هنأتني بعد فوزي ببطولة العالم وقتها سباحة إسرائيلية قالتلي يعني مصرية وسباحة فرديت عليها وقلتلها وكسبت، عندكم حد من السيدات كسب؟! قالتلي لأ.

- هدفي إني مبطلش سباحة، فمش عاوزة أزهق، وبعوم طول السنة وقبل البطولة بـ8 أسابيع ببتدي أتمرن جامد.

- أنا عندي 74 سنة وبعيش طفولتي، وكان ذلك خلال استضافتها ببرنامج «حديث المساء» والمذاع على فضائية «MBC مصر».

- زوجي عمره ما استخسر فيّ حاجة، وكان بيجي معايا ويشجعني، وبعد وفاته ولادي واقفين معايا، وبيحترموا مواعيد تمريني.