13 معلومة مهمة عن فيروس كورونا: ينتقل في المناطق ذات المناخ الحار والرطب

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم تراوح أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، في مصر، بين 800 و1000 حالة يوميا، بحسب إحصاءات وزارة الصحة، التي تؤكد في الوقت نفسه، أن الأعداد الفعلية أضعاف الرقم المعلن، بسبب عدم إجراء كل من تظهر عليهم أعراض «كوفيد 19» مسحة PCR في المستشفيات.

وتشير التأكيدات السابقة إلى ضرورة الحرص عند التعامل مع الغرباء، ومنع التجمعات، وارتداء الكمامة بشكل مستمر، وغسل اليدين باستمرار، واستخدام المعقم، واتباع كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، أوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني، 13 معلومة مهمة حول فيروس كورونا.

معلومات مهمة عن فيروس كورونا

- لا يقتل الطقس البارد أو الثلوج الفيروس التاجي.

- ينتقل فيروس كورونا المستجد في المناطق ذات المناخ الحار والرطب أيضا.

- لا يمكن أن ينتقل كورونا عن طريق لدغات البعوض.

- حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة مثل الكلاب أو القطط تنقل كورونا.

- الاستحمام بماء ساخن لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

- استخدام مجففات الأيدي ليست فعالة في قتل الفيروس التاجي.

- لا تستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم، لأنها تسبب تهيج الجلد.

- الماسحات الحرارية أو الأشعة، تكشف ما إذا كان الأشخاص يعانون من الحمى، لكنها لا تكتشف ما إذا كانوا مصابين بكورونا.

- استخدام الكحول أو الكلور في جميع أنحاء الجسم، لا يقتل الفيروسات التي دخلت الجسم بالفعل.

- اللقاحات ضد الالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النوع «ب» (Hib)، لا تمنع من الإصابة بالفيروسات التاجية.

- شطف الأنف بمحلول ملحي بانتظام لا يحمي من الإصابة بكورونا.

- أكل الثوم لا يحمي الناس من فيروسات كورونا رغم أنه صحي.

- المضادات الحيوية تعمل فقط ضد البكتيريا، ولا تعمل ضد فيروس كورونا.