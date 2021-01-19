أضرار الشاورما.. تؤدي للإصابة بالسالمونيلا وتلف الكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتل الشاورما المرتبة الأولى عند عدد كبير من الناس، الذين يتناولونها باستمرار، فقد يصل الأمر إلى الاعتماد عليها بشكل شبه يومي، دون أن يدركوا حجم الأضرار التي يحملها شاندوتش الشاورما اللذيذ، والتي قد تصل إلى تعرض صحتهم للخطر، إن لم تطهى بالشكل الصحيح الذي يساهم في قتل الميكروبات.

أضرار تناول الشاورما

في حالة عدم طهي الشاورما بالصورة الصحيحة، فهي قد تعرض صحة الإنسان لأضرار أبرزها الإصابة التسمم الغذائي، بالإضافة إلى عدد من الميكروبات التي تنشط في اللحوم والدجاج، والتي تصيب الإنسان من خلال تناول الشاورما، وفقا لما نشره موقع «فود نافيجيتور» الأمريكي.

الشاورما تؤدي لتجمع السموم

وأكد التقرير الذي نشره الموقع، أن الشاورما قد تؤدي إلى تجمع السموم في الكبد والتقليل من كفاءته، فضلا أنها قد تكون سببا أيضا في الإصابة بالسالمونيلا أو جرثومة المعدة.

وأوضح التقرير أن وجبة الشاورما من الأكلات التي يقبل على شرائها عدد كبير من الناس، بسبب سهولة تحضيرها ومذاقها الرائع، الذي يفضله الكبير والصغير، مشيرا إلى أن خبراء التغذية أكدوا أن الشاورما من أخطر أنواع الأغذية في العالم؛ لأنها مصدر رئيسي لنقل الميكروبات المرضية، التي تعيش في اللحوم الحمراء والبيضاء.

وبالإضافة إلى أن الأطعمة التي تطهى في درجة حرارة بين 5 إلى 60 درجة مئوية خطرة؛ لأن الميكروبات تنشط بين هاتين الدرجتين، وبالتالي تمثل الشاورما بيئة مناسبة لنقل المكيروبات والجراثيم، التي قد تصيب الإنسان بالعديد من الأمراض الخطرة.