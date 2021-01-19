منى فاروق تحتفل بعيد ميلاد أنغام الـ49: كل سنة وأنتي في ستر.. بحبك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة منى فاروق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلاد المطربة أنغام الـ49، إذ نشرت صورة تجمعهما، قدمت خلالها تهنئة خاصة، ودعت لها بدوام الصحة والستر.

وكتبت منى، على صورتها مع أنغام: «كل سنة وأنتي النجمة المتألقة، كل سنة وأنتي سعيدة ومنورة حياة حبايبك وجمهورك، كل سنة وأنتي في ستر وصحة وراحة بال وأمان وخير، عيد ميلاد سعيد يا غالية وعزيزة على قلبي جدا.. بحبك».

أنغام ترد على تهنئة منى فاروق

لاقت الصورة التي شاركتها المطربة منى فاروق، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، وردت عليها أنغام، قائلة: «حبيبتي مي الجميلة الموهوبة».

وكان من أبرز تعليقات المعجبين على الصورة، «كل سنة وأنتي متألقة يا أنغام«، «قمر وجميلة طول عمرك»، «أحلى صوتين»، «كل ما تكبر تحلى تصير أحلى وأحلى»، «بين الخد والحاجب سحر العالم كله»، «المتألقين»، «عقبال سنين كتير يا فنانة»، «مش هتتجوزي تاني ولا إيه»، «أنتي بتخلي كل الناس في حالة فرح بأغانيكي».

معلومات عن المطربة أنغام

أنغام، فنانة مصرية، والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم، تزوجت العديد من المرات، وكانت بدايتها بمهندس الصوت مجدي عارف، وأنجبت منه ابنها عمر، ثم بالموزع الكويتي فهد محمد الشلبي، بعد علاقة عمل بينهم، وأنجبت منه ابنها عبد الرحمن، وانتهت الزيجة برفع دعوى خلع.

وفي أكتوبر عام 2014، نُشرعقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز، وأكد الثنائي الخبر، مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، لكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014. وكان آخر زيجاتها من نصيب الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، وأعلنا انفصالهم في شهر مارس الماضي.