سنوات من العناية بحيوانات الشارع.. «ريم»: علاجهم بيوصل لـ1000 جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وهبها الله الرحمة والشعور بكائنات لا يشعر بها إلا القليل من البشر، كانت بداية تعاملها مع الحيوانات خوف بشكل مبالغ من الكلاب، حتى قررت مواجهة هذا الخوف من خلال تربية القطط والكلاب ليس فقط داخل منزلها بل منطقتها أيضًا.

كرّست ريم أبو عيد، روائية مصرية وعضو اتحاد كتاب مصر، جزء كبيرًا من يومها في رعاية حيوانات الشارع: «في الأول كنت بخاف أقرب منهم، وبعدين ابتديت أأكلهم، ودلوقتي ممكن أقعد مع عدد كبيرمن الكلاب من غير خوف».

تتذكر«ريم» أثناء حديثها لـ «هُن»، الانتقادات التي وجهت لها في بداية رعاية الحيوانات: «أتعرض في البداية لانتقادات كتير بسبب حبي للحيوانات كنت بسمع كلام زي نفكر في الإنسان الأول قبل الحيوان لحد ما الناس في منطقتي بمدينة نصر بقت بتعمل زي وترعي القطط والكلاب في الشارع».

ريم: عملت توعية للناس بطريقة التعامل مع الكلاب وطعمتهم

حملة تطعيم لكلاب شوارع منطقتها قامت بها «ريم»، بالإضافة إلى نشر التوعية للسكان بكيفية التعامل مع الكلاب: «طعمت كل كلاب الشارع ضد السعار، وعلمت الناس إزاي تكون طريقة التعامل مع كلاب الشارع وأهمية وجودهم».

ريم: تكلفة علاج كلب من مرض وصلت ألف جنيه

تحرص بشكل يومي على إطعام كلاب الشارع، ولم تكتفي بذلك بل تتكفل بعلاج الحيوانات من الأمراض المختلفة التي يصابوا بها: «بجيب دكتور لكلاب الشارع ولو محتاج نقله العيادة بنقلهم، وبدفع الإقامة والعلاج عند الطبيب المعالج، مرض البارفو اتصاب به كلاب كلفني ألف جنيه، وتكلفة العلاج بتختلف حسب الحالة المرضية للكلب».

استطاعت «ريم»، إيقاف حملات تسمم الكلاب داخل إدارة الطب البيطري في مدينة نصر: «الرفق بالحيوان المفروض يكون سلوك كل البشر، ناس كتير بقت بتدعيلي، واتعلمت من الحيوانات الوفاء لأني بتعامل مع الحيوانات بقلبي».