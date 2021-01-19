تعتبر الشعرية المحمرة بالكبدة، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، إذ تتفنن ربات البيوت في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل شعرية محمرة بالكبدة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير شعرية محمرة بالكبدة

- ربع كيلو كبدة دجاج.

- بصلة مفرومة ناعم.

- 2 قرن فلفل حار دوائر.

- 2 ونصف ملعقة صغيرة ثوم مبشور.

- ملح.

- فلفل أسود.

- بهارات مشكلة.

- كمون.

- جنزبيل.

- كركم.

- زيت.

- رشة ورق لورا مطحونة.

- عصير ليمونة.

- كيلو شعرية مصري.

- زيت لتحمير الشعرية.

- ملعقة كبيرة قرفة.

- ملعقة كبيرة عسل أسود.

- ماء مغلي.

- بهارات مشكل.

- كبشة زبيب.

طريقة تحضير شعرية محمرة بالكبدة

- تحمر الشعرية في الزيت على النار.

- يضاف الملح والقرفة والبهارات والزبيب والعسل الأسود والماء.

- يقلب الخليط ويترك على النار حتى النضج.

- في وعاء آخر على النار تخلط الكبدة مع البصل المفروم والثوم والفلفل الحار.

- يضاف البهارات والكمون والزنجبيل والكركم وورق اللورا المطحون وعصير ليمونة، والملح والفلفل الأسود.

- يقلب الخليط على النار حتى النضج.

- توضع الشعرية في طبق التقديم وفوقها الكبدة، وتقدم ساخنة.