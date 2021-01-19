الامارات | «دبي أوبرا» تستضيف موسيقى أشهر الأفلام العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي أوبرا» تستضيف موسيقى أشهر الأفلام العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي أوبرا الشهر المقبل حفلاً لموسيقى أشهر الأفلام تقدمه الأوركسترا السيمفونية الوطنية الإماراتية بقيادة المدير الموسيقي أندرو بيريمان، وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الأوركسترا.

ويمثل الحفل فرصة استثنائية لعشاق السينما والموسيقى للانطلاق في رحلة خيالية مع الموسيقى الخالدة للسينما الكلاسيكية والأفلام الأكثر حداثة في هوليوود وسط أجواء مسرح دبي أوبرا.

وتستحضر الأوركسترا السيمفونية الوطنية موسيقى أكثر الأفلام شهرةً وشعبية مثل ستار وارز، وقراصنة الكاريبي، وغلادييتر، والنمر الوردي، وأبولو 13، وخطاب الملك، وغيرها الكثير. وتُقام العروض في الساعتين؛ 2 ظهراً و8 مساءً يوم 20 فبراير. كما يستضيف الحفل عرضاً خاصاً لعازف البيانو والمؤلّف الموسيقي الإماراتي الشهير حمد الطائي، الذي سيؤدّي «رحلة النصر» مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية.

وفي السياق، قالت جانيت حسونة، المؤسس والمدير التنفيذي للأوركسترا السيمفونية الوطنية: «تحتفل الأوركسترا السيمفونية الوطنية بمرور 10 سنوات على انطلاقها مع حفل موسيقي يستحضر موسيقى أبرز الأفلام الكلاسيكية والحديثة، التي خلّدت أهم لحظات السينما في أجواء دبي أوبرا الساحرة، ويمتع الجمهور في جميع أنحاء الإمارات، ويبرز أيضاً براعة عازفينا الفذة».

ويُقام الحفل على خشبة مسرح دبي أوبرا، في وسط مدينة دبي، حيث تُعد دبي أوبرا وجهة فريدة وأول مسرح متعدد الاستخدامات للفنون الأدائية بمختلف أشكالها في المنطقة، تقع في قلب منطقة وسط مدينة دبي. ويستضيف مسرح دبي أوبرا مجموعة واسعة من المواهب العالمية المتميزة منها عروض الأوبرا والباليه وحفلات وإنتاجات الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الجاز وعروض الأزياء والعروض الكوميدية والعائلية على مدار السنة.

- يستضيف الحفل عرضاً خاصاً لعازف البيانو والمؤلّف الموسيقي الإماراتي حمد الطائي، في «رحلة النصر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news