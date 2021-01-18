سالي عبدالسلام: الزواج زمان كان بيستمر بسبب الاختيار بالعقل وليس القلب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نصحت الإعلامية سالي عبد السلام، السيدة التي ترغب في الطلاق لأن زوجها يطلب منها مسح صورها على «إنستجرام»، قائله: «إهدي واعلقي واخزي الشيطان»، وتابعت: «زمان أيام جدي وجدتي ليه جوازهم كان بيستمر لأنهم كانوا بيختاروا بعقلهم وأنا مرة زميلتي قالتلي إن الرجالة اللي بنحبهم مش هم اللي بنجوزهم والراجل اللي بيجي البيت من الباب هو اللي بتنجوزه إنما اللي كنا بنحهبم مكنوش بيجوا بيعشموا ويخلوا ومكنش في غيرة ولا نخوة، يمكن جوزك غيران عليكي في صور ينفع تتحط صور لأ، مش عاوز الناس تعرف تحركاتكم، في حد يطلق عشان كده يا سحر عشان شوية صور مفيش سبب متستهدي بالله القديم لو كان عاوزك كان جيه مكنش خليكي تتجوزي مكنش ضيعك من إيده، متفتكروهوش متقارنيش مكانش سابك لراجل تاني والراجل التاني ده اشتراكي».

الراجل اللي عاوزك هيصونك

وأضافت «عبد السلام» خلال تقديمها برنامج «قصة حقيقية» المذاع على فضائية الأولى الأرضية: «أنا أكتر واحدة ضد كبت المرأة ومستحيل أقبل حد يلغي شخصيتي اللي عشت بيها عمري وطالما ارتبط بحد وعارف شخصيتي يكمل كده، بس في فرق بين حياتنا قبل الجواز وبعد الجواز وفي شريك وطرف تاني، الراجل اللي عاوزك هيصونك، ليه الراجل اتغير وعاوزها تبقى شبه أهلك وبيتك ما انت ارتضيتها كده من الأول وهو شخص هادي وملوش في اللف والدوران ممكن مكنش عاوز يخسرك وانتي هتعملي من نفسك، جرب تتطلب منها بحنية ودلع بنخوة».

وتابعت: «أنتي كمان عملتي الأصعب وافقتي تتجوزي عشان تنسي حبك الأولاني، وافتكري كما تدين تدان لو عرف إنك لسه بتفكري في هيتوجع أوي وممكن ميكملش معاكي وله حق ساعتها يطلب الطلاق، اللي بتحبي لو كان عاوز يجي كان جيه، بس التاني اشتراكي واتمسك بيكي مش التاني فكري كويس حل مشكلتلك في إيدك».