شاهدي أجمل إطلالات هبة مجدي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 10:46 مساءً - تتميز الممثلة المصرية هبة مجدي برقة ونعومة ملامحها، وهو ما يجعلها من أكثر النجمات العربيات اللاتي تناسبهن العديد من الإطلالات بالألوان والتصميمات المختلفة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات هبة مجدي، لتستوحي منها إطلالتك المناسبة:

هبة مجدي بفستان سهرة أزرق

هبة مجدي بفستان أزرق من تصميم مرام برهان



في إطلالة جذابة وفخمة، اعتمدت هبة مجدي فستاناً باللون الأزرق خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأخيرة في أكتوبر 2020.

واعتمدت هبة مجدي على السجادة الحمراء للمهرجان، فستاناً باللون الأزرق لمصممة الأزياء مرام برهان، مصُمماً من توب بأكتاف ساقطة وبدون أكمام، مع صدر مُصمم بالدانتيل الأزرق المُطرز بالترتر والخرز اللامع، إضافة إلى تنورة ذات شق أمامي صغير، مع تنورة منفصلة بذيل طويل منسدل من الشيفون الأزرق.

ونسقت هبة مجدي مع إطلالتها حقيبة كلاتش باللون الأسود مع الفضي اللامع، إضافة إلى صندل مفتوح ذي بكعب عالٍ باللون الأسود، فيما طبقت مع هذه الإطلالة، مكياجاً بدرجات سموكي باللون الأزرق، مع الألوان الترابية، مع تسريحة شعر منسدل.

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هبة مجدي بفستان أسود مُطرز

هبة مجدي بفستان أسود مُطرز بالخرز والترتر



بإطلالة ناعمة وفخمة، حضرت هبة مجدي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان أسود أنيق من تصميم نهال خليفة.

وصُمم الفستان من القماش الدانتيل المُطرز بالكامل بالخرز اللامع والترتر الأسود، وهو مكون من تنورة ماكسي، مع توب ذي أكمام طويلة، وفتحة صدر مربعة، مع حزام رفيع على الخصر باللون الأسود.

ونسقت هبة مجدي مع إطالاتها تسريحة شعر ويفي ذي غرة جانبية، مع حقيبة كلاتش باللون الأسود ماركة Alicia arts، إضافة إلى مجوهرات من الألماس المُرصع بالياقوت الأحمر، من ماركة إيرام.

وطبقت هبة مجدي مع إطلالتها الفخمة، مكياجاً كلاسيكياً جذاباً، مع أحمر شفاه باللون الأحمر المات.

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هبة مجدي ببدلة رسمية

هبة مجدي ببدلة رسمية بيضاء





في إحدى جلسات التصوير التي أجرتها هبة مجدي خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأخيرة، اعتمدت بدلة رسمية أنيقة باللون الأبيض، من تصميم أماني الشريف.

وصُممت البدلة من بليزر أبيض طويل، ذي أزرار كبيرة باللون الذهبي، مع جيوب أمامية، وياقة عريضة، أما البنطلون فجاء بأرجل ضيقة، باللون الأوف وايت.

ونسقت هبة مجدي مع إطلالتها حذاءً ذا كعب عالٍ مُدبب باللون البيج الباستيل، مع نظارة شمسية ذات عدسات دائرية وإطار ذهبي.

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هبة مجدي ببليزر من المخمل

هبة مجدي ببليزر طويل من المخمل





خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأخيرة في شهر نوفمبر الماضي، اعتمدت هبة مجدي بليزر طويل مُصمماً من قماش المخمل باللون البنفسجي الداكن، مع ياقة عريضة و6 أزرار كبيرة، إضافة إلى جيوب كبيرة.

ونسقت هبة مجدي مع إطلالتها، بنطلوناً مُصمماً من القماش اللامع، يجمع بين اللونين الأسود والفضي، إضافة إلى حقيبة كتف تجمع بين الألوان البيج والأحمر الداكن والأخضر الداكن والأزرق.

واعتمدت هبة مجدي تسريحة شعر منسدل مع أطراف ويفي، فيما طبقت مكياجاً ناعماً بدرجات الألوان النيود.

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