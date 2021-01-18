أفكار هدايا من شوبارد Chopard بمناسبة الفالنتاين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 10:46 مساءً -

بمناسبة الفالنتاين، طرحت دار شوبارد Chopard مجموعة مميزة من أفكار لهدايا راقية تنوعت بين الاكسسوارات من عطور وحقائب جلدية، والمجوهرات والساعات، لتوفر للمرأة باقة من الخيارات الفاخرة كي تتألق بها هذا الموسم.

أفكار هدايا الفالنتاين من شوبارد Chopard

مجموعة (Happy) للأمتعة الجلدية

حقيبة Happy من شوبارد Chopard بلون نيود



توسع شوبارد Chopard مجموعتها من الأمتعة الجلدية المستوحاة من أحجارها الألماسيّة المتراقصة الشهيرة، حيث أضافت إليها حقيبتيّ كتف نسائيتين من الجلد المبطّن بلون خمري أو لون بيج (nude) لتكون أجمل هدية لفالنتاين.

عطر Love Chopard

عطر Love Chopard



انطلاقاً من فلسفة الدار وعنونها "العطور الطبيعية الفاخرة"، يتغنّى العطر بـ30 مكوّناً عطرياً مستخرجاً بطريقة مستدامة. اختارت "شوبارد" 15 من هذه المكوّنات من برنامج Naturals Together العالمي للاستدامة الذي أطلقته شركة Firmenich والذي يجمع خيرة الحرفيّين والمزارعين في المجتمعات المحلية على صعيد العالم.

يُشكّل عطر Love Chopard إنجازاً لا يُستهان به، بتركيبته التي تحتوي على كحول طبيعي مُعتمد مُستخرج من نباتات مزروعة ومحصودة بطريقة مستدامة. توفّق هذه التركيبة بين جودة عطرية ممتازة وأعلى مستويات النقاوة، كما أنّها خالية من الفثالات والمواد المسبّبة للحساسيّة والكائنات المعدّلة وراثياً.

تفتخر الدار بابتكار عطر Love Chopard الفاخر المُركّب من 90% (*) من المكوّنات الطبيعية المستخرجة بطرق مستدامة.

مجموعة Happy Diamonds Icons من المجوهرات

من مجموعة Happy Diamonds Icons



إبداع جريء، وشكل متناغم، ورمز للعائلة الواحدة، ومشاكس دائم الحركة، ويجسد صميم مجوهرات شوبارد: إنه القلب؛ النابع من سعي دار شوبارد المستمر نحو بلوغ أسمى درجات التفوق. يتمتع شكل القلب بمكانة مرموقة ضمن مجموعة مجوهرات التمائم (Happy Diamonds Icons) ويعزز جماله أحجار الألماس المتراقصة، واليوم ينضم إلى هذه المجموعة تشكيلة من الخواتم والأساور والقلائد والأقراط المصنوعة من الذهب الأخلاقي.

مجموعة Happy Hearts

من مجموعة Happy Hearts



تشكّل إبداعات Happy Hearts أكثر من مجرد قطع مجوهرات، فهي بمثابة رمز للقلب الفياض بالعطاء والإبداع الذي لا حدود له. وبعد السوار الذي يمثل القطعة الأساسية في مجموعةHappy Hearts، أضيف إلى المجموعة عقد طويل وزوج من الأقراط الآسرة الجمال، علماً أن جميع هذه الإبداعات صيغت من الذهب الأخلاقي الأبيض أو الوردي عيار 18 قيراط وزيّنت بالألماس وعرق اللؤلؤ الزهري، وقد وكرّست لدعم مؤسسة Naked Heart Foundation.

ساعة Imperiale Moonphase

ساعة IMPERIALE Moonphase



تتميز ساعة (IMPERIALE Moonphase) بجمال شكلها بقدر جمال مضمونها المستمد من استخدام حركة (L.U.C 96.25-C).

تزخر تحف مجموعة (IMPERIALE) الآسرة بوفرة من التفاصيل التي تعيد إلى الأذهان عظمة التراث الأمبراطوري، لذلك كان من الطبيعي استخدام الأرقام الرومانية في مثل هذا الإبداع ذو الطبيعة النبيلة الفاخرة. حيث يعكس شكل مقابض السوار تراث الأعمدة القديمة التي اكتسبت شهرتها من دقّة نسبها المتوازنة، بينما تستحضر العقارب ذات الشكل الخارجي المنحني صورة الخناجر الحادة التي كان يستخدمها الملوك في القتال.

ساعة L’Heure du diamant

ساعة L'Heure du Diamant



تلتقط شوبارد من خلال الساعة المجوهرة(L’Heure du Diamant) جمال أحجار الألماس بفضل خبرتها التاريخية العريقة التي اكتسبتها منذ ستينيات القرن الماضي. وقد انضم مؤخراً إلى هذه المجموعة الفريدة ساعة جديدة اتخذت شكل القلب باعتباره رمزاً عزيزاً على دار شوبارد، وتزينت بميناء من عرق اللؤلؤ الزهري تتخلله زخارف ناعمة بشكل لولبي متداخل guilloché.

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