الامارات | سيف بن محمد والشيوخ يحضرون عقد قران سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن محمد والشيوخ يحضرون عقد قران سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، و سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، و الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، مساء اليوم بأبوظبي عقد قران الشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان على كريمه الشيخ خليفه بن سيف بن محمد آل نهيان.

وبارك سمو الشيوخ هذا الزواج الميمون.. سائلين الله تعالى أن يرزقهما الحياة السعيدة الهانئة والذرية الصالحة.. ويتمم عليهما بالخير والفرح والسرور.

كما حضر عقد القران الشيخ سعيد بن سيف آل نهيان، والشيخ محمد بن سيف آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ سلطان بن سعيد بن محمد آل نهيان وعدد من الشيوخ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news