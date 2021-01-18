الامارات | مصر.."زواج التجربة" قضية تثير الجدل..الأزهر يرفض و"الإفتاء" يدرس الأمر

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.."زواج التجربة" قضية تثير الجدل..الأزهر يرفض و"الإفتاء" يدرس الأمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد الباحث الشرعي في مشيخة الأزهر في مصر، الشيخ أبو اليزيد علي سلامة، على حرمة "زواج التجربة"، مشيرا إلى أن من يروج لهذا الزواج "يسعى للشهرة والحصول على المتابعة الجماهيرية".

وتحولت قضية ماسمي ب "زواج التجربة" إلى قضية رأي عام، تقاعل مع سجالها مئات الآلاف من مصر والعالم العربي، خاصة بعد أن تداول مغردون صورا تظهر نسخا من وثائق زواج "تجربة"، الأمر الذي يؤكد وجود مثل هذه الحالات وأنها ليست مجرد قضية مطروحة للنقاش.

وتقوم فكرة "زواج التجربة"، على مبدأ أن "يتم توقيع عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة، تكون سنة، أو سنتين، أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، حيث يمكن لهما البقاء لدى أسرهما، وتحديد موعد لقاء، شرط أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة".

وحذر أبو اليزيد علي سلامة من أن "من يروج لتلك الأفكار، يسعى للشهرة والحصول على المتابعة الجماهيرية، فالتقوا الله ولا تتاجروا بآلام الناس، فلا يجوز أن نسلك طريق الحرام لبلوغ الهدف، فهذه الأفكار لا ترضى الله، ولا رسول الله، ولا حتى المجتمع".

أعرب الباحث بمشيخة الأزهر، عن استغرابه من هذا الموضوع، وأشار إلى أنه "من المتعارف أن يقوم الإنسان بتأجير شقة لمدة محددة، فهل يعقل أن يؤجر الإنسان، إنسانا آخرا لمدة محددة؟".

وأوضح أبو اليزيد علي سلامة، بحسب "المصري اليوم"، و"اليوم السابع" أنه "يجوز في عقد الزواج الشرعي أن يكون هناك شروط، إلا أن هناك قسمين من الشروط، كشرط الزوجة على الزوج عند الزواج من الأخرى، وهو مباح، وأما اشتراط مدة للعقد، فهذا يبطل العقد من الأصل، لأنه يخالف معنى الزواج".

وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانا وصف فيه زواج التجربة بأنه "اشتراط فاسد لا عبرة به"، مضيفا أن "اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرماً".

وتابع الأزهر، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" تعقيبا على صورة العقد المتداولة، قائلا إنها "تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة".

دار الإفتاء المصرية لم تخرج حتى الآن ببيان واضح لكنها أعلنت بحسب" بي بي سي" أن "المبادرة بكافة تفاصيلها قيد البحث لدراستها بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ وللوقوف على الرأي الصحيح الشرعي"، مضيفة أن الرأي الرسمي سيعلن فور انتهاء اللجان من الدراسة.

ومنذ آواخر العام الماضي بدأ محام مصري، تطبيق فكرة "زواج التجربة"، التي يقول إنها النموذج "الأنسب لهذه المرحلة"، ويهدف "للحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي، من خلال الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى".

وفي حديث سابق مع بي بي سي، قال المحامي أحمد مهران إنه استوحى الفكرة من "قائمة المنقولات"، وهي إحدى العادات المصرية الشهيرة قبل الزواج، والتي يوثق فيها ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويوقع الزوج على قائمة المنقولات ويقرّ أنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك.

وبطريقة مشابهة، اقترح مهران فكرة عقد قانوني ملحق بعقد الزواج يتضمن الشروط غير المادية التي يتفق عليها الزوجان قبل الزواج، ليكون بمثابة رادع قانوني في حال لم يلتزم أحد الطرفين بتلك الشروط.

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