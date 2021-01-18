مصادر: عقوبة العضوات المشاركات في «حفل نادي الجزيرة» تصل للشطب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت مصادر قانونية بوزارة الشباب والرياضة، أن هناك عقوبات صارمة ستوقع على العضوات المشاركات في فضيحة نادي الجزيرة، وتداول الأشكال المجسمة للاعضاء التناسلية، خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير.

العقوبات ستقرها لجنتا التحقيق بوزارة الشباب ومديرية القاهرة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن العقوبات ستقررها لجنتا التحقيق بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اللتان توجهتا صباح اليوم الاثنين، إلى مقر نادي الجزيرة، بتكليفات رسمية من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإجراء تحقيق رسمي وشامل حول واقعة، تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام بعض عضوات عاملات بنادي الجزيرة، بتنظيم حفل عيد ميلاد ضم قطع حلوى على شكل مجسمات لأعضاء تناسلية.

وأشارت المصادر، إلى أن العقوبات ستصدر خلال ثلاثة ايام، على أقصى تقدير، بعد إنتهاء اللجان المكلفة بإجراء التحقيقات وتدوين قراراتها، بعد الاطلاع على لائحة الجزاءات بالنادي، موضحة أن العقوبات ستصل الى حد الشطب النهائي للعضوات المشاركات في هذه الفضيحة .

اللجنة ستضع في نصب أعينها المتسبب الرئيسي في ارتكاب الفضيحة

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستضع في نصب أعينها المتسبب الرئيسي في ارتكاب الفضيحة، وستكون العقوبات متفقة ولن تتعارض مع نص قانون الهيئات الرياضية، واللائحة الداخلية للنادي.

لافتًا الى أنه في مثل هذه الوقائع، فان العقوبات تختلف حسب نوع وحجم وتأثير كل واقعة، لتنحصر بين لفت النظر والانذار، والايقاف مدة محددة، وتجميد العضوية لتصل الى الشطب النهائي.

وحول ما اذا كان الشطب سيطال باقي افراد أسر الأعضاء المتورطين، قالت المصادر، يرجع ذلك إلى رأي اللجان التي تتولى شئون التحقيق، مؤكدة ان قرارات اللجنة ملزمة للنادي لتنفيذها بعد التصديق عليها من وزير الشباب والرياضة .

وأكدت أن وزير الشباب والرياضة، طالب بتنفيذ القانون ومراعاة أن الأندية والهيئات الرياضة، تم تأسيسها لنشروإعلاء القيم الرياضية والسمو بالروح والأخلاق بين جموع وفئات الشعب ، وان الانحراف عن هذه الأسس ومبادئها يستوجب التصدي له وتوقيع العقوبات الرادعة.

ولفت، إلى أن وزير الشباب والرياضة طالما يؤكد في كل مناسبة، على أن الوزارة تدعم كل الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ الأنشطة والمشروعات في ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وكان تداول صور إباحية مسربة لإحدى حفلات عيد الميلاد الخاصة بسيدات في نادي الجزيرة بالقاهرة، اثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الواقعة التي بدأت بنشر إحدى السيدات صور للحفل الذي أقيم داخل النادي، ووزع خلاله حلوى على هيئة أعضاء تناسلية.