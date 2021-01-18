مكياج زهري ناعم مناسب لجميع ألوان البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 07:35 مساءً - المكياج الزهري هو أحد أساليب المكياج التي تساعد المرأة في إبراز ملامحها وتعزيز جمالها ومنح وجهها الإشراقة، فضلاً عن أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة، فسواء كنت تحبين ظلال العيون الزهرية أو البلاش الزهري أو أحمر الشفاه الزهري أو الأيلاينر الزهري... أنت لست مضطرة الى بذل مجهود كبير للحصول على مكياج زهري يوفر لك إطلالة أنثوية، فمن خلال دمج درجات الزهري بأسلوب ناعم امنحي وجهك النضارة والحيوية والجمال.



مكياج زهري فاتح بلمسة لامعة

مكياج زهري فاتح بلمسة لامعة



لا شك أن المكياج الزهري أنثوي للغاية، لكن من خلال إضافة لمسة لامعة عليه، سيوفر لك مظهراً منعشاً وشبابياً، من خلال استخدام تدرجات الزهري الفاتحة اللامعة قليلاً. طبقي ظلال العيون الزهرية القاتحة بتركيبة سائلة متلألئة، الى جانب الروج بلون مطابق لظلال العين، والبلاش الزهري.

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مكياج عيون زهري مع الأيلاينر والروج الأحمر

مكياج عيون زهري مع الأيلاينر والروج الأحمر



على رغم أن مزيج الزهري والأحمر لا يلاقي ربما انتشاراً كبيراً بين النساء، إلا أن هذه الألوان المتعارضة ستبدو رائعة جداً لا سيما بالنسبة الى المرأة التي تميل الى أساليب المكياج الجريئة. لذلك، استخدمي ظل العين الزهري على كامل الجفن العلوي وطبقي من ثم الأيلاينر الأسود على الجفن العلوي بأسلوب عين القطة، الى جانب الروج الأحمر القوي.

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الأيلاينر الزهري

الأيلاينر الزهري



أما إذا كنت لا تفضلين اعتماد ظلال العيون الزهرية أو المكياج الزهري المونوكروم، بإمكانك اعتماد الأيلاينر السائل باللون الوردي على طول خط الجفن العلوي، ولإضفاء لمسة مميزة على مكياج العين، مرري الأيلاينر الأبيض الى جانب الأيلاينر الزهري. أما الروج فاعتمديه باللون النيود اللامع.

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مكياج مونوكروم زهري

مكياج مونوكروم زهري



يكمن جمال المكياج الزهري في أنه يمكنك دائماً جعله نابضاً بالحياة أو هادئاً، فذلك يعود الى رغبتك. جربي مثلاً المكياج المونوكروم الناعم باللون الزهري، بحيث تستخدمين اللون الزهري نفسه لكل من العيون والشفاه والخدين، بأسلوب هادئ يناسب الأوقات كافة.

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