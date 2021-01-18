نور عمرو دياب تتعرض لـ موجة من التنمر في أحدث ظهور: «إيه النمش ده»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت نور ابنة الهضبة عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عرضتها لموجة من التنمر والسخرية.

ظهرت نور عمرو دياب في الصور بملامح واضحة ومكياج هادئ عبارة عن كحل فقط، بدون روج، وارتدت شميز من اللون الأصفر، وسلسلة شانيل، ولكنها تعرضت لموجة واسعة من التنمر والسخرية، وكانت معظم التعليقات على صورتها سلبية، ما جعل البعض يدافع عنها.

نور عمرو دياب تتعرض للتنمر

كان حساب نور عمرو دياب مغلقًا لفترة طويلة، ومقتصرًا على الأهل والأصدقاء فقط إلا أنها قررت أن يكون حساب عام منذ فترة قصيرة، ومنذ هذا الحين، وتنتشر صورها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولعل آخر صورة خلال ساعات قليلة كانت من الأكثر انتشارا وتعليقا على «إنستجرام»، و«فيسبوك».

وكان من بين التعليقات على صورة نور: «اللهم لا اعتراض ولا مانع في حكمك يارب بصراحة هي مش شبه حد خالص ومش عارفه طالعه لمين»، و«مش حلوة استغفر الله العظيم لا شبة أبوها ولا والدتها، وايه النمش ده كمان»، و«وكأن البشر الذين تنمروا على خلق الله كاملين الصفات والمثالية والذنوب قليلة»، و«هي مش فكرة حلوة أو وحشة هى عشان شيرين رضا حلوة أوي وعمرو دياب وسيم فهى مش بتبان بنتهم».

دفاع جمهور نور عنها

بعد التنمر بها دافع عدد كبير من المتابعين عن ابنة الهضبة، وكان من بين التعليقات، «مفيش حد عنده عيون في جمال عيونك»، و«في حب النمش بتاعك»، و«قمر ما شاء الله ويا ريت متسمعيش ولا تشوفي اي تعليق سلبي»، و«بلا شك جميلة من برا ومن جوا، كفاية تأثيرك الرائع على الناس حواليكي»، و«ماشاءالله تبارك الله، فعلا جمالج يختلف كأنج عارضة أزياء والله العظيم، جمالج غريب، والعيون ماشاءالله، احب اكاونتج جدا وصورج العفويه، بالتوفيق».

وآثرت نور الصمت ولم تعلق أو ترد على أي من التعلياقت المسيئة لها، أو المتنمرة عليها.