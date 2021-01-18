طريقة عمل كيكة اقتصادية بخطوات بسيطة

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كيكة اقتصادية، وذلك من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل كيكة اقتصادية

185 جرام سكر

185 ملل زيت

3 بيضات

ملعقة صغيرة خل

نصف كوب كاكاو خام

رشة ملح

250 ملل لبن

2 كيس بيكنج بودر

2 كيس فانيليا

دقيق حسب الخلط

للتزيين

سبرنكلز بني

شوكولاتة دهن

بولة مربي مشمش

صوص شوكولاتة

طريقة تحضير كيكة اقتصادية

يخفق البيض مع السكر والزيت والخل

يضاف اللبن ويخلط جيدا

يضاف البيكينج باودر والفانيليا والملح والكاكاو ويخلطوا جيدًا

يضاف الدقيق حسب الرغبة حتى الحصول على قوام خليط الكيكة

ويوضع في قالب كيك

يدخل الفرن على 180 لمدة 35 دقيقة

بعد أن تبرد تزين بالمربى وشوكولاتة الدهن والسبرينكلز وصوص الشوكولاتة وتقدم.