كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 03:28 صباحاً - الشعر الجميل، يعدّ تاج جمال المرأة؛ كونه يُعبّر عن الأنوثة ويزيد من جمال المرأة وسحرها. ولا شك أنَّ غالبية النساء يُعرن اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على صحة شعرهن من خلال استخدام المستحضرات والعلاجات الخاصة في حماية الشعر ومنحه النضارة واللمعان. ويبقى استعمال بلسم خاص للشعر أمرًا هامًا ورئيسًا لحمايته ومنعه من التساقط، والجفاف، وفقدان لمعانه. ولا تقتصر فوائد البلسم للشعر على ترطيبه وحمايته من التلف فقط، بل عليك معرفته الطرق الصحيحة لاستخدام البسلم لتحقيق الغاية المرجوة. ولمعرفة المزيد حول طريقة غسل الشعر بالبلسم، تابعي مع "الخليج 365.نت" الآتي:



أهمية غسل الشعر بالبلسم فقط تعرّفي عليها

ترتكز عمليّة غسل الشعر، في استخدام الشامبو الذي يحتوي على منظفات قوية تجرِّد فروة الرأس من زيوتها الطبيعية، التي من شأنها إلحاق الضرر بفروة الرأس وكذلك بصيلات الشعر، ولكن هنالك مصطلح جمالي يُسمى بـ "Co-Washing"، ويعني غسل الشعر بالبلسم فقط، والاستغناء عن الشامبو؛ لتحسين صحة وحيوية الشعر، والتعافي من آثار الحرارة والصبغات والتلوث، واستعادة لمعانه الطبيعي.

الحدّ من استخدام الشامبو وغسل الشعر بالبلسم فقط، يُساعد الشعر في المحافظة على صحته وجماله، وأيضًا ترطّيب خصلات الشعر، ومنحها ملمسًا ناعمًا، ويحمي كذلك الشعر من آثار الشامبو السلبيّة التي قد تتسبّب بها. كما أنَّه مناسب جدًا لصاحبات الشعر الجافّ والخشن.

في المقابل، هذه الخطوة لا تنطبق على صاحبات الشعر الناعم والرقيق؛ إذ ستترك الشعر يبدو دهنيًا.



طريقة غسل الشعر بالبلسم فقط للحفاظ على لمعانه

الطرق الصحيحة لغسل الشعر بالبلسم فقط

بلّلي شعرك واشطفيه جيدًا بالماء، قبل وضع أي منتج.

يُوصى باستخدام كمية وافرة من البلسم للحصول على النتيجة المرجوة، وقد تحتاجين إلى ملء راحة يدك بالبلسم وفقًا لمدى كثافة شعرك.

دلّكي فروة رأسك جيدًا بالبلسم لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. وبعد الانتهاء، وزّعية على أطراف شعرك بوساطة الفرشاة.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء، وربما تشعرين أنه لا يوجد شيء تدلكين به فروة رأسك. فلا بأس في ذلك؛ إذ لن تشعري كثيرًا بوجود رغوة أو زيوت. ولا تترددي في وضع رأسك تحت الدش مرة أو مرتين أثناء التدليك للمساعدة في توزيع البلسم.

مشّطي شعرك مرة واحدة عندما يكون مبللًا، ولكن توقّفي عندما يجفّ.

من المستحسن غسل الشعر بواسطة الشامبو بعد 3 مرّات من الاستحمام بالبلسم، وذلك للتأكّد من تخلّص فروة الرأس من جميع الأوساخ ولضمان نتائج مرضية أثناء استخدام البلسم.



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زيوت طبيعية للعناية بالشعر

أفضل الزيوت للعناية بشعرك

إذا لاحظت أنَّ شعرك يفتقد للبريق والترطيب أو الكثافة، فربما حان الوقت لعلاج هذا التلف والحدّ منه، باستخدام ماسكات طبيعية وفعّالة، ومن أهمها:

الزيوت الساخنة:

يُعزِّز تدليك فروة الرأس بالزيت الساخن أيًّا كان نوعه من صحة الشعر ونعومته، ويُنصح باستخدام زيت جوز الهند، أو زيت الخزامى، أو زيت الزيتون، أو زيت حصى البان، أو زيت اللوز الحلو، أو زيت الجوجوبا، أو أيّ نوعٍ آخر يُعرف بفوائده للشعر. كما ويمكن استخدام مزيجٍ من هذه الزيوت للحصول على أفضل النتائج، ويمكن استخدام العلاج بالزيت الساخن بهذه الطريقة:

المُكوِّنات:

ملعقتان إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت، وذلك حسب طول الشعر.

طريقة التحضير والإستخدام:

يوزّع الزيت على الشعر مع التدليك باستخدام الأصابع، وتوضع منشفة دافئة على الرأس.

يُترك على الشعر مدة عشرين دقيقة.

يُغسل الشعر بالشامبو.

يُستخدم مرّة كل أسبوع؛ للحصول على أفضل النتائج.

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