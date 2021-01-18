عمرو يوسف لـ«دينا الشربيني»: بلاش تعيشي دور الضحية.. والفنانة: المفروض أطلع ولد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو يوسف، في جدال أثناء استضافتها لها في برنامج «بصراحة مع»، المذاع على فضائية «إم بي سي»، والذي يعد الظهور الأول لها بعد أنباء انفصالها عن الهضبة عمرو دياب.

ودار الحوار بين الثنائي، عن موضوع التمييز بين الرجل والمرأة، ليكشف يوسف أن الرجال أفضل الطهاة والمصممين في العالم.

عمرو يوسف: أمي أعظم طباخة في العالم

وقاطعت دينا حديثه، قائلةً «هي طنط طبخها وحش ولا إيه؟»، ليرد الفنان قائلًا، «متدخليش أمي في الموضوع، لا هي حبيبتي لكن هدخلها.. رد عليّا طنط طبيخها وحش؟ كندة علوش طبيخها وحش؟».

وحاول الفنان تصحيح الأمر، قائلًا «أعظم أكل في العالم أكل أمي، وبعده على طول أكل كندا، لكن أشهر شيفات في العالم رجالة، بلاش تعيشي دور الضحية».

دينا الشربيني: الست بتشتغل وبتربي وبتعمل كل حاجة

ودافعت دينا عن المرأة، خلال اللقاء، قائلةً« انت عارف أي شيف، ليه مش يمكن في بنت مش معروفة ومش واخدة حقها، الستات حاليا بيعملوا زي الرجالة إن مكنش أكتر، الست بتشتغل وبتربي وبتعمل كل حاجة، وأنا مش هعيش في دور الضحية، وأنا أصلا كان المفروض أطلع ولد مش بنت».

وأشار عمرو يوسف خلال سياق الحديث، «قبل ما أدخل المهنة مكنتش عارف قد ايه هي صعبة، من يوم ما دخلت مهنة التمثيل وأنا بشفق على أي ست جسديًا ونفسيًا».

وقالت الفنانة ردًا على كلام عمرو يوسف، «مبتشفقش ليه على الراجل، علشان احنا أضعف».

وخلال اللقاء تطرقت الفنانة دينا الشربيني، للحديث عن رأيها في الزواج، فضلًا عن الكشف عن جوانب من حياتها الشخصية بعيدًا عن الفن، وطريقة تعاملها مع الناس وخاصة أنها ترى الجميع بحسن نية ومن داخل قلبها، فيما انتقدها الفنان عمرو يوسف والذي وصفها بالمتسرعة في قراراتها.