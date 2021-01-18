الامارات | رحيل أسطورة التانغو خوان كارلوس

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل أسطورة التانغو خوان كارلوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيّب الموت الراقص ومصمم الرقصات الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس، الذي يُعتبَر أسطورة التانغو، والذي توفي عن 89 عاماً بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وكتبت ابنته جوهانا كوبس على «فيس بوك» أن «كل شيء حصل بسرعة كبيرة». وأضافت «والدي مات.. سيظل دائماً يتألق بين النجوم وإلى الأبد في تاريخ رقص التانغو». وكان كوبس أصيب في ديسمبر الفائت بالفيروس.

واشتهر خوان كارلوس كوبس، المولود في 31 مايو 1931 في بوينوس آيرس، بأنه جعل من رقصة التانغو أسلوباً كاملاً للرقص، ونقل هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية. وشكل كوبس ثنائياً أسطورياً في مجال رقص التانغو مع ماريا نيفيس. ومع أن حياتهما الزوجية استمرت من عام 1964 إلى عام 1973، إلا أنهما استمرا في الرقص معاً حتى عام 1997.

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