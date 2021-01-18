الامارات | أسطول روبوتات يرصد الكائنات الدقيقة في المحيطات

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطول روبوتات يرصد الكائنات الدقيقة في المحيطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد سنوات من التطوير والاختبارات، نجح فريق من الباحثين بجامعة هاواي الأميركية ومعهد وودز هول لأبحاث المحيطات في تطوير أسطول من الروبوتات ذاتية الحركة، لدراسة الكائنات الدقيقة في المحيطات المفتوحة وأعالي البحار.

وأفاد الموقع الإلكتروني «ساينس روبوتيكس» المتخصص في أبحاث الروبوتات بأن هذه الروبوتات تتيح للباحثين في مجال علوم البحار دراسة الأنظمة المعقدة للكائنات البحرية الدقيقة، لاسيما في ظل جائحة كورونا التي لا تسمح للباحثين بالقيام بالرحلات البحثية والاستكشافية.

وتضطلع الكائنات البحرية الدقيقة بدور مهم في النظام المناخي العالمي، حيث ينبعث منها نحو نصف الأكسجين في العالم، كما أنها تتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وتمثل القاعدة لتغذية الحياة البحرية على كوكب الأرض.

ويقول بريت هوبسون، وهو مهندس ميكانيكي، وأحد المشاركين في الدراسة: «لقد واجهنا تحديات تتعلق بكيفية تمكين أسطول الروبوتات من التواصل معنا، ومع بعضها بعضاً، نظراً لأنه على عمق أكثر من 100 متر (328 قدماً) يتعذر تعقب الروبوتات عن بعد باستخدام الأقمار الاصطناعية».

ونجح فريق الدراسة في برمجة النموذج الأولى من الروبوتات البحرية، بحيث يستطيع تعقب الكائنات الدقيقة، وتحديد مواقعها، والاحتفاظ بعينات من مياه البحر، بحيث يستطيع الباحثون إخضاعها للدراسة. كما زودت هذه الروبوتات بوحدات استشعار لقياس درجات الحرارة والملوحة ونسب الأوكسجين والكائنات الدقيقة في الأعماق.

ويقول رئيس فريق الدراسة، كريس شولين، إن «هذا المشروع يأتي تتويجاً لرؤية استمرت على مدار 10 سنوات، إذ إن إطلاق أسطول من الروبوتات ذاتية الحركة لسحب عينات من الأنظمة البحرية يعتبر بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في ما يتعلق بعلوم المحيطات».

• الابتكار يعد بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في ما يتعلق بعلوم المحيطات.

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